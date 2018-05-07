İnce’den gençlere vaat: 19 Mayıs ve 29 Ekim’de 500’er lira

CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, seçilirse milli bayramlar 19 Mayıs ve 29 Ekim’de gençlere 500’er lira verileceğini söyledi.

‘Medya ve iş dünyasından umudum yok’

Muharrem İnce gazetecilerin gündemle ilgili sorularını yanıtlarken “Ne medyadan ne iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Bu kampanyada da bir savaş gibi değil ama zafer kazanmak için bunu milletimiz ile birlikte yapacağım. Ne iş dünyasına güvenim var ne de medya patronlarına” dedi.

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Ekranlarda tartışma çağrısı

Uzun yıllar sonra ‘kuantum’ diyen, ‘endüstri 4.0’ diyen bir cumhurbaşkanı olacağını anlatan İnce “Batı’da adaylar TV programlarına çıkıp tartışıyorlar. Ben hazırım. Madem ki diyorsunuz muassır medeniyetleri geçeceğiz, gelin birlikte ekranların önünde tartışalım” diye konuştu.

‘Sarayı kapatıp burs verecek’

İnce’nin gençlere vaadi de şöyle: “Gençlere ilk müjdemi veriyorum 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL vereceğiz. 19 Mayıs’ta Gençlik Bursu, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bursu. Sarayı altı ay kapatacağım. Oradaki tasarrufla bu bursu vereceğim. Altı ay sonra da Saray’ı üniversite sınavında ilk 5 bine girmiş üniversite öğrencilerine vereceğim. Daha sonra orayı bir bilim merkezi yapacağım ve o çocuklar orada okuyacak. Cumhurbaşkanına hakaret davalarını ortadan kaldıracağım. “