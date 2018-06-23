İnce’den gençlere: Saat 05.00’te sandık başına!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partililere saat 05.00’te sandık başında olmaları çağrısında bulundu.

Hem milletvekillerinin hem de cumhurbaşkanının belirleneceği çifte seçime saatler kaldı.

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Seçimde en çok tartışılan konuların başında sandık güvenliği geldi. Bu konuda sandık görevlisi olan partililere büyük sorumluluk düştüğü vurgulandı.

İnce de Twitter paylaşımında erken saatte sandık başında olunması çağrısı yaptı.

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