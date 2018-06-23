İnce’den gençlere: Saat 05.00’te sandık başına!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partililere saat 05.00’te sandık başında olmaları çağrısında bulundu.
Hem milletvekillerinin hem de cumhurbaşkanının belirleneceği çifte seçime saatler kaldı.
Seçimde en çok tartışılan konuların başında sandık güvenliği geldi. Bu konuda sandık görevlisi olan partililere büyük sorumluluk düştüğü vurgulandı.
İnce de Twitter paylaşımında erken saatte sandık başında olunması çağrısı yaptı.
Gençler saat geç oldu. Sosyal medya güzel lakin sabah 05.00'te sandıklarda olacağız. Yarın büyük gün. Zihin açıklığı için dinlenme zamanı. Biliyorum heyecanlısınız ama geç vakte kalmayın, uyumaya çalışın biraz. Tamam mı?
— Muharrem İNCE (@vekilince) June 23, 2018