İnce’den gazeteciler Turan ve Atilla hakkında suç duyurusu

CHP’li Muharrem İnce, Sözcü gazetesi başyazarı Rahmi Turan ve gazeteci Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Turan, CHP’den bir ismin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüştüğünü, cumhurbaşkanının da bu isme, “Senin CHP’ye genel başkan olmana yardım ederim” dediğini iddia etmişti.

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Turan, daha sonra gazeteci Talat Atilla’yı kaynak göstererek, 9 Kasım’daki görüşmenin Erdoğan ile Muharrem İnce’nin arasında geçtiğini öne sürmüştü. Erdoğan ve İnce iddiayı reddederken, Atilla da asıl haber kaynağının ‘bir CHP’li’ olduğunu ifade etmişti.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre İnce “Avukatlarıma ‘Üç kuruşluk dava açın’ dedim. Avukatlarım yanlış olacağını kaydederek, ‘Takdirini bize bırak’ dedi. İftiraya uğradım” diye konuştu.

CHP Genel Merkezi’ni de dava açmaya davet eden İnce, “Onlar neden dava açmıyor? Talat Atilla yalan söylüyorsa dava açmalılar. Ben kaynağın CHP’li olup olmadığını bilemem. Onu CHP yönetimi bulacak” dedi.

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İnce şöyle devam etti: “Ben şerefi ve onuruna laf edilmiş, mağdur edilmiş bir insanım. Şerefimi kurtarmaya çalışıyorum. Yerimde kim olsa aynısını yapar.”