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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den ‘Fidan’ı alacak mısınız?’ diye soran Alçı’ya: Paylaşmam, Erdoğan’a söylersiniz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Habertürk yayınında gazeteci Nagehan Alçı’nın “MİT müsteşarı Hakan Fidan’ı görevden alacak mısınız?” sorusuna yanıt verdi: “Onu sizle paylaşacak halim yok, gider Tayyip Erdoğan’a söylersiniz.”

Habertürk yayınında Didem Arslan Yılmaz, Gürkan Hacır, Nagehan Alçı ve Bülent Aydemir’in sorularını yanıtlayan İnce’ye Alçı, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü ziyaret eden Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a gösterdiği tepki ve “Ben olsam o an görevden alırdım” sözlerini hatırlattı.

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Alçı daha sonra İnce’ye göreve gelmesi halinde MİT müsteşarı Hakan Fidan’ı görevden alıp almayacağını sordu.

İnce şöyle yanıtladı: “Onu sizinle paylaşacak halim yok. Onu ekibimle paylaşırım. Size söylersem gider Tayyip Erdoğan’a söylersiniz.”

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İnce daha sonra Alçı’nın “Sivas katliamına katliam demeyen Karamollaoğlu ile aynı ittifakta olmaktan rahatsız değil misiniz?” sorusunu da yanıtladı: “Bir şartla bu soruya yanıt veririm. Bu soruyu Erdoğan’a da sorabilir misin? Ben hiç Karamollaoğlu ile aynı partide siyaset yapmadım ama Erdoğan yaptı. Ben hep CHP’de siyaset yaptım.”

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