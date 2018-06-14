İnce’den Erdoğan’ın ‘OHAL vaadi’ne: Şimdi kaldır, tutan mı var?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’da tekrar iş başına gelirlerse ilk işlerinin olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını kaldırmak olacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Şimdi kaldır, elini tutan mı var?”

Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığındaki rakipleri Muharrem İnce, Meral Akşener, Selahattin Demirtaş ve Temel Karamollaoğlu OHAL’i seçimlerden sonra kaldıracaklarını kampanyaların başından bu yana seçmene vaat ediyor.

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Dün gece 24 TV’de canlı yayında açıklamalar yapan Erdoğan, son günlerde ‘OHAL’i kaldırabiliriz’ yönünde yaptığı açıklamaları bir adım daha ileri taşıyıp “24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır” demişti.

İnce, Erdoğan’ın sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

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Anketlerin Erdoğan’ın moralini bozduğunu söyleyen İnce, “Anketler moralini bozdu, televizyonda benim vaatlerimi açıklamaya başladı. Seçimden sonra OHAL’i kaldıracakmış. Şimdi kaldır elini tutan mı var? OHAL koşullarında seçim yapan ülke olmaktan kurtulalım” diye yazdı.

İnce, seçimden sonra yemin edip göreve başladığında OHAL’i hemen kaldıracağını yineledi.