İnce’den Erdoğan’ın ‘İcazet Pensilvanya’dan’ sözüne dava: Hakaret alışkanlık oldu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz, Pensilvanya” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan, 8 Haziran günün Kayseri’de düzenlediği mitinde İnce’ye şöyle seslenmişti: “Bay Muharrem eğer sen birinci olamazsan bu seçimlerde, birinci çıkamadım diye bu işi bırakmaya hazır mısın? Görelim bakalım ama sen de bırakmazsın, niye, siz icazeti aynı yerden alıyorsunuz Pensilvanya’dan. Kolay kolay bırakamazsınız.”

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İnce’nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan’ın tarafsızlığını tartışmasız bir şekilde yitirdiği ve İnce’ye hakaret etmeyi ‘alışkanlık haline getirdiği’ belirtildi.

Erdoğan’ın sözlerinin hatırlatıldığı açıklamaya şöyle devam edildi: “Ülkemizde, 15 Temmuz ve sonrası yaşanılan acı süreç itibari ile ‘Sen talimatı Pensilvanya’dan alıyorsun’ tanımlama ve yakıştırması dünyadaki tüm yargı sistemlerinde hakaret kapsamında görülecektir. Belirttiğimiz nedenlere binaen, davacı müvekkilim, ifade özgürlüğüne verdiği önemden dolayı şu ana kadar dava açılmaması yönünde hareket etmişse de, bu kez söylenen ifadelerin, iftira niteliğinde, ağır hakaret ve ifadeler barındırması nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde, 100 bin liralık tazminat davası ve yapılan haksız saldırının tespiti ile mahkeme kararının en yüksek tirajlı beş gazetede yayımlanması ve cezai işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edilmiştir.”