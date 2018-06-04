İnce’den Erdoğan’ı alkışlayan komutana: Davet etsem korkar gelemez

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı alkışlayan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel için “Ben (iftara) davet etsem korkar gelemez” dedi.

Star TV canlı yayınına katılan İnce’nin açıklamaları satır başlarıyla şöyle:

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“* (İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’in Erdoğan’a alkışlaması) Ben sayın generalin iftara katılmasında hiçbir şey görmüyorum. Generalin beni eleştirirken alkışlamasına ben kızıyorum. Bu siyasi bir mesajdır. Ben davet etsem korkar gelemez. İftara ister katılsın ister katılmasın bu benim umrumda değil. Subaylar ordu personelleri siyasete katılamazlar. Balkan Savaşı’nı hatırlayalım. Benim eleştirildiğim yerde general alkış tutamaz. Sözümün arkasındayım cumhurbaşkanı olduğumda emekliye sevk edicem.

* Soylu’nun Bafra’da Erdoğan’a ne söylediğine bakarsınız. Kalitesini anlarsınız. Benim ne FETÖ’yle ne PKK’yla işim olmaz. FETÖ’cü PKK’lı arıyorlarsa kendi içlerine baksınlar. Fetullah Gülen için bize haykırışlarını hatırlasınlar. Ben baştan söyledim. O komutan Afrin’de görev yapmış, kahramanlık yapmış olabilir. Ama siyasete bulaşamaz.

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Erdoğan’a: Beni mi dinliyorsun?

* (Gülen’in iadesi tartışması)’ABD’liler aramadı da acaba işlettiler mi‘ dedi. Sayın Erdoğan, sen benim telefonumu mu dinliyorsun? Alışıksındır sen telefon dinlemeye. Beni arayan kişi görüşmede olan kişi. Beni arayan Amerikalıların kim olduğunu söyleyemem. Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ismini açıklarım. O zaman onun başına bir şey gelmez çünkü. Nasuhi Güngör’ün kitabında da görüştükleri yazıyor. Bu adam kendini yalanladı. İt izi at izine karıştı. Devlet çöktü. Bu böyle sürmez. Valilerin generallerin yaptıklarına bak. Valiler oy topluyorlar şu an.

* ABD, AB ya da başka ülkeler bizim yargımıza laf ediyor. Bizde adil yargılama yok. Haklılar, ben ülkemizde adil yargılamaya inanmıyorum. Neden ABD’ye ya da Almanya’ya bu fırsatı veriyorsunuz? Bizim önce 80 milyonu ikna etmemiz lazım. Bizim kendi yargımıza güvenmemiz lazım. Erdoğan istediği kişiyi hapise atıyor, istediğini çıkarıyor. Bakın Deniz Yücel… Cumhurbaşkanını da yargılayabilecek bir yargı sistemi lazım. Erdoğan’la benim farkım o FETÖ’nün ayağına gitti, ben ayağıma getirteceğim.

* Erdoğan’a söyleyeyim. Ülkeyi yönetmeye fizik öğretmeni olmak yetmez ama diploması olması gerekir. Binali Yıldırım da önce yumuşak g harfinin üzerinde çizgi var mı yok mu onu öğrensin, sonra merkez kaç kuvvetine gelsin.

‘Erdoğan’ı harcayacağız’

* Sayın Kılıçdaroğlu’nun yaptığı çok önemli bir iştir. Eli vicdana koyup karşına iki kez aday çıkan birini cumhurbaşkanı adayı yapmak kolay iş değildir. O yüzden bizim Kılıçdaroğlu’yla aramızda harcama falan yok. Biz Erdoğan’ı harcayacağız.

* Yalova seçimlerinde 48 saat sandalye üzerinde bekledim daha önce. Yine bekleyeceğim. Oylarımıza sahip çıkacağız, çaldırmayacağız.

* Eyüp Sultan’a gittik. Orada bir gazeteci arkadaş dedi ki; ‘Seçim dönemlerinde buraya Erdoğan gelir.’ Bu nasıl Erdoğan’la özdeşleşebilir? Orası mübarek bir yerdir. Orası hepimize ait bir yer. Herkes gidebilir. Hatırladığım, 50 kere ben oraya gittim, 50 kere namaz kıldım. Ben ilk kez 11 yaşında anneannemle birlikte gittim Eyüp Sultan’a, anam adak adamıştı.

Muhalefetle polemik yok

* Ben 1’inci turda kazanacağıma inanıyorum Eğer ki 2’nci tura kalırsak beni diğer arkadaşların da desteklemesini beklerim. Ben o bana verir, bana vermez tartışmasına girmek istemiyorum. Erdoğan benimle baş başa kalmak istemez bir kere. Ama ben bu tartışmaların içine girmeyeceğim. Muhalefetteki arkadaşlarımla hiçbir polemiğe girmeden bu işi yürütmek istiyoruz.

* Bugün Van’a Kars’a gittim. Seçmenler bana bozkurt işareti yapıyor. ‘Oyum partime, cumhurbaşkanlığımda sana vereceğim’ diyor.

* Türkiye’nin sihirli müthiş bir gücü var. Genç nesli en iyi şekilde yetiştirmeliyiz. Dindar nesile bir lafım yok. O devletin görevi değildir. Aile isterse yetiştirir. Din eğitimini isteyen veririz, isteyene vermeyiz. Seçmeli koyarız dersleri isteyen girer, istemeyen girmez. Ben bu işlere 30 sene kafa yordum. Ama kindar nesil diyorsanız orada duracaksınız.

* Adalet yoksa bugün af çıkarırsınız, iki-üç yıl sonra yine çıkarmak zorunda kalırsınız. Benim gündemimde af yok. Önce adalete bakınız.

* Üçüncü Havalimanı için Atatürk adı yakışır. Bu da uzlaşmayla kararlaştırılabilir.

* Avrupa niye bizi kıskansın? Yaptığı köprünün nesini kıskansın? Sen o köprüden onun yaptığı arabayla geçiyorsun.”