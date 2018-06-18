İnce’den Erdoğan’a: Yüzüklerin efendisinin alışveriş listesini açıklayabilirim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Tatanka’ isimli şiir kitabını eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Yüzüklerin efendisinin alışveriş listesini açıklayabilirim. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın.”

‘Tatanka’ birkaç gündür iktidar yanlısı basında ‘Erotik’ başlığıyla hedefte.

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Erdoğan Samsun mitinginde ‘Tatanka’ için, “Biz belki utanır diye Bay Muharrem’in yalanlarını ifşa etmeye eski kirli defterlerini açmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde taktığı maskenin arkasındaki çirkinlikleri milletimize göstermeye devam edeceğiz. Bir de şiir, bunun şairlik yönü de varmış. Ben bunu o şiir kitabından bazı yerleri okumayacağım. Ama gençler o şiir kitabında ne olduğunu görecekler” demişti.

İnce, Erdoğan’a Kilis mitinginde yanıt verdi.

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı şöyle dedi: “30 sene önceki şiir kitabımı almış eline ‘Bak bak’ diyor, ‘Neler yazmış’ diyor. Ben Erdoğan değilim. O şiirleri ben yazdım, ben. İtirazın mı var? Sen ne anlarsın şiirden? Senin önüne bir ‘prompter’ koyarlar. O ‘prompter’dan okursun. Sen Necip Fazıl’ın şiirlerini oku da. Yok erotikmiş, şuymuş, buymuş. Oku bakayım Necip Fazıl’ı. Onu da bilmiyorsun cahil adam. Ben yazdım. Saklamıyorum da. O şiir kitabını da parayla satmadım. Bir gün Yalova eşrafını topladım. Ortaya bir sandık koydum. Bu kitapları alabilirsiniz ama sandığa para atacaksınız’ dedim. O toplanan paralarla da okuduğum ilkokula bir fizik öğretmeni olarak fen bilgisi laboratuvarı yaptırdım. Eğer eski defter açmaya çok meraklıysan ben hazırım. Yüzüklerin efendisinin bir alışveriş listesini açıklayabilirim. İstersen bunu yapayım. Ne demek istediğimi sen anlarsın. Bırak bu işleri. İki dakika delikanlı ol, karşıma çık. Bak millet aç aç. Millet sefil.”

ince'den erdoğan'a çok sert şiir kitabı yanıtı… berat'a "yüzüklerin efendisi" dedi ve ekledi "eski defterleri açma, alışveriş listesini açıklarım. delikanlı ol" pic.twitter.com/LAcHoiYvBA — erdem (@errdemglr) June 18, 2018

Cumhurbaşkanı seçildiğinde Bakanlar Kurulu için “Sadece CHP’lilerden yapmayacağım. Sağcı, solcu, başörtülü, başı açık demeden 81 milyonu bir araya getireceğim” diyen İnce, Erdoğan için “Bence bu adamın seçime değil, doktora gitmesi lazım” dedi.