İnce’den Erdoğan’a yanıt: Ergenekon’da söktüğün apoletleri FETÖ’ye mi taktın?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘apolet tartışması’nda Ergenekon davasını anarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

Zeytin Dalı Harekatı’nı da yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, katıldığı iftarda İnce’yi eleştiren Erdoğan’ı alkışlamıştı.

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İnce de bunun üzerine “Onun apoletlerini sökeceğim” demiş, cumhurbaşkanı da “O apoletleri Selahattin Demirtaş’a mı takacaksın?” karşılığını vermişti.

Apolet yanıtı

CHP’li aday, seçim çalışmaları kapsamında bugün Aydın’daydı.

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İnce, Erdoğan’a şu sözlerle yanıt verdi: “‘O generalin apoletlerini sökeceğim’ dedim. Erdoğan orada konuşurken TSK’nın kahramanlığını bayrağını söylemiyor. Muharrem İnce’ye ‘çırak’ diyor. General de onu alkışlıyor. Erdoğan bana ‘O sökeceğin apoleti Apo’ya mı takacaksın’ demiş. Erdoğan sen Balyoz ve Ergenekon’da söktüğün apoletleri FETÖ’ye mi taktın? Recep efendi seni uyarıyorum, her kuşun eti yenmez. Haddini bileceksin. Madem askerleri çok seviyordun da Kuzey Irak’ta Amerikan askerleri Türk askerlerinin kafasına çuval geçirirken neden ses çıkarmadın?”