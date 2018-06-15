İnce’den Erdoğan’a üç yalanlama: 1071’den beri bu topraklar böyle yalancı görmedi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Tayyip Erdoğan için, “1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklar böyle yalancı görmedi” dedi.

Bayrama Yalova’da giren İnce, burada düzenlenen mitingde halka seslendi.

Reklam

İnce, Erdoğan’ın dünkü Yalova mitingine gönderme yaparak, kalabalığa dönüp “İstanbul’dan 200 otobüs getirip buraya toplayacağına, bugün de tam onun iki katı olmaz ki. Bu kadar da yapmayın” dedi.

Hükümetin seçim sürecinde gündemde tuttuğu bedelli askerliğe de değinen İnce, bu konuya sıcak bakmadığını, ancak toplumun da bir gerçeği olduğunu ve onları anlamaya çalıştığını söyledi. İnce, “Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğiz ama bu arada bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerliği bir şartla çıkarabiliriz” diye konuştu.

Reklam

Üç yalanlama

Erdoğan’ın dünkü Yalova mitinginde dile getirdiği üç konuya açıklık getiren İnce, AKP liderini bu üç konuda şöyle yalanladı: “Arkadaş diyor ki ‘Yat limanını ben yaptım.’ Sen daha belediye başkanı değildin oranın temeli atıldığında. Sonra bir şey daha söyledi, ona da çok üzüldüm. Gökçe barajını arkadaş yapmış. Gökçe barajı 89’da açıldı, sen daha yoktun. Yalova Üniversitesi’ni ben kurdum diyor, doğru ama 2003’te Yalova Üniversitesi kanun teklifini verdim sen AK Partili milletvekillerine reddettirdin. 5 yıl sonra kurdun. Yani beni dinleseydin Yalova Üniversitesi 2003’te kurulmuş olacaktı.”

Erdoğan’ın ‘yalan yanlış bilgiler’ verdiğini savunan İnce, “Bakın ben size doğrusunu anlatayım. Bu işin özeti şu; Tarzan zorda” diye konuştu.

Demirtaş’ı ziyaret

Erdoğan’ın kendisinin HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde ziyaret etmesine yönelik eleştirilerini hatırlatan İnce şöyle devam etti: “Ben bu memleket için seni bile ziyaret ettim, sana bile katlandım. Senin derdin terörü bitirmek değil, oy almak peşindesin. Hendekler kazılırken, asfaltların altına yerleştirilirken seyrettin. 1071 Malazgirt Zaferi’nden beri bu topraklar böyle yalancı görmedi. Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz ‘Diyarbakır’da alanda HDP’liler vardı’ diyor. Nereden anladın, kokudan mı? MİT’e sormuş, alanda HDP’liler varmış. Şundan emin olun Diyarbakır’da alanda AK Partili kardeşlerim de vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın adını değiştireceğiz. Ne diyeceğiz; Muharrem’i İzleme Teşkilatı. Senin beş tane yaverin FETÖ’cü çıktı, sen daha yaverini seçememişsin. Darbeyi eniştenden öğrenmişsin.”

Bedelli askerlik şartı

Cumhurbaşkanı seçildiğimde askerlik konusunu yeniden düzenleyeceğini belirten İnce, bir defaya mahsus olmak üzere çıkaracağı bedelli askerlikte toplanan kaynak için şöyle konuştu: “Toplanan parayı üçe böleceğiz, üçte birini er olarak askere gidenlere vereceğiz. Üçte birini şehit ve gazi yakınlarına, Üçte birini de savunma sanayine. Gönlüm razı değil, ama teklifim bu. Toplumsal mutabakat sağlanırsa, ancak böyle kabul edebilirim.”

İnce’den Erdoğan’a davet: Ekonomiyi konuşalım

“Erdoğan’a, istediği bir kanalda diplomasını sormamak şartıyla sadece ekonomiyi konuşmak için davet gönderiyorum” diyen İnce, şunları söyledi: “Bana, ‘Köprüden geçmedin mi’ diyor. Geçtim. Yarın İstanbul’a giderken, senin yaptığın Osmangazi Köprüsü’nden geçeceğim Erdoğan ama anlatacaklarım var. Sonra da Demirel’in yaptığı köprüden geçeceğim. Erdoğan, Demirel’in yaptığı köprü bayramda ücretsiz senin ki niye parayla? Niye soyuyorsun milleti Erdoğan? Çakma kabadayı sana söylüyorum. Bayramdan sonra geri döneceğim. Demirel’in yaptığı köprüden geçersem 11 TL, gidiş geliş 11 TL. Erdoğan, niye kazıklıyorsun Yalovalıları? Seninkinden geçince niye 114 TL ödüyoruz, bir de geliş toplam 228 TL. Bu mu övündüğün şey senin? Demirel’in yaptığı köprünün geliri hazineye, Erdoğan’ın yaptığı köprünün geliri uluslararası şirketlere bu mu hizmet? Sen bu milleti soyduruyorsun. Köprüleri niye yıkayım, hırsızlık zihniyetini yıkacağım. Bir de diyor bunlar camileri yıkıyor diyor. Benim dönemimde Erdoğan da rahat edecek, emekli cumhurbaşkanı olarak. Ama bu meseleyi belediye başkanlarımıza sordum, ne diyorsunuz dedim bana dediler ki doğru söylüyor, deterjanla bütün camileri yıkıyoruz dediler. Erdoğan benim gibi candan konuşamaz camdan konuşur.”