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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den Erdoğan’a ‘Tosun Paşa’ göndermesi: Üstüne varmayın, gidiyor

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinginde ‘Tosun Paşa’ filminden bir sahneyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.

İnce, bugün Eskişehir’deki mitinginde binlerce kişiye seslendi.

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CHP’li aday, mitingin bir bölümünde sahnenin yanına kurulan ekrandan film sahnesi gösterdi.

Sahnede filmni başrolü Kemal Sunal, Erdoğan’ın konuşmasının ardından “Üstüne varmayın, gidiyor” diyor.


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