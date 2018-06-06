İnce’den Erdoğan’a ‘Tosun Paşa’ göndermesi: Üstüne varmayın, gidiyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında süren ‘apolet tartışması’na girdi: “Ne yapacaktı? Yuh mu çekecekti? Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır.”