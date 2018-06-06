İnce’den Erdoğan’a ‘Tosun Paşa’ göndermesi: Üstüne varmayın, gidiyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitinginde ‘Tosun Paşa’ filminden bir sahneyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklendi.
İnce, bugün Eskişehir’deki mitinginde binlerce kişiye seslendi.
CHP’li aday, mitingin bir bölümünde sahnenin yanına kurulan ekrandan film sahnesi gösterdi.
Sahnede filmni başrolü Kemal Sunal, Erdoğan’ın konuşmasının ardından “Üstüne varmayın, gidiyor” diyor.
Muharrem İnce'den TOSUN PAŞA'lı yanıt: ÜSTÜNE VARMAYIN GİDİYOR pic.twitter.com/X7hzdb42yX
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) June 6, 2018