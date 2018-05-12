İnce’den Erdoğan’a: Sattıklarının hesabını ver

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Afyon’un Dinar ilçesinde ve Denizli’de düzenlediği mitinglerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Sen sattıklarının hesabını ver.”

‘Karaoğlan rüzgarı esiyor’

Erdoğan’ın CHP için sarf ettiği ‘çöp ve tezek’ tabirlerini hatırlatan İnce, “‘Tezek’ desinler, ‘çöp’ desinler. Cevap vermeyeceğim. Çünkü testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür. Hiç cevap vermeyeceğim, gerek yok buna. Çocuklarımızın okullarının iyi olması, nitelikli olması için, onları geleceği için çalışacağım. Çocuklarımızın iş bulması için, aş bulması için çalışacağım. Millete yalan söylemek yok. Ne milleti kandıracağım, ne de millet beni kandıracak. Ne FETÖ beni kandıracak. Ne de ben milleti kandıracağım. Bunu başarabiliriz. Umutlarınızı tazeleyin. Umutlarınızı yeşertin. Tıpkı 1977’de Ecevit’in Karaoğlan olduğu günler var ya, böyle bir rüzgar esiyor. Aynen öyle bir rüzgar esiyor” dedi.

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‘Seninkisi iflas bildirgesi olur’

Cumhurbaşkanının “Ey CHP köprü yaptın mı?” sorusuna “Sen hiç şeker fabrikası yaptın mı? TÜPRAŞ yaptın mı? Sen sattıklarının hesabını ver” diyerek yanıt veren İnce, şöyle devam etti: “Manifesto açıklıyor, bana diyorlar ki sen ne zaman açıklayacaksın? Ben şimdi adayım. Manifesto demek gelecek bildirgesi demektir. 16 yıldır memleketin canına okumuşsun; şimdi çıkmışsın terörü bitireceğim, enflasyonu düşüreceğim. 16 yıldır senin elini kolunu tutan mı var? Niye yapmadın. Benimkisi gelecek bildirgesi olur, seninkisi iflas bildirgesi olur iflas.”

Medyanın haline üzüldüğünü aktaran İnce, “24 Haziran’dan sonra övgüler düzecekler de ben üzülüyorum. Bir hükümetin medyası var gazeteler, televizyonlar; bir de milletin medyası var. Herkes çıkarsın telefonunu, canlı yayına geçsin şimdi. Bakın, dünyada böyle bir yöntem yok. Bu, Muharrem İnce ve arkadaşlarının fikri. Ama sosyal medyayı çıldırttınız yani, haberiniz olsun” ifadelerini kullandı.

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‘Cumhurbaşkanına hakaret’i kaldıracağız’

“Haydi hep birlikte canlı yayına” diyerek katılımcılara cep telefonlarını çıkartmaları ve mitingi canlı yayınlamaları çağrısı yapan İnce, “Vatan tektir, sadece MHP’lilerin değildir. Bayrak tek, hepimizindir. Cumhurbaşkanı da tek, o da hepimizindir. Partili cumhurbaşkanı olmaz, bu doğru değil. Cumhurbaşkanı olduğumda, kısa sürede adil bir yargı düzenini kuracağız ve belli bir süre sonra siyasi parti genel başkanlarını bir masanın etrafında toplayıp kriz anlarında Türkiye’nin sorunlarını parti başkanlarıyla birlikte konuşacağım, tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak” diye konuştu.

‘Erdoğan’a hakaret’ davalarını hatırlatan İnce, “Twitter’a gireceksiniz özgürce. Kimse gece tweet attığı için sabah tutuklanmayacak. ‘Cumhurbaşkanına hakaret’i kaldıracağız zaten. Cumhurbaşkanı kimseyi sinir etmeyecek, damarına basmayacak. Cumhurbaşkanı millete küfretmeyince, millet de ona küfretmeyecek. Ona gerek kalmayacak” dedi.

İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af önerisini değerlendirdi: “Af tasarısının kapsamını görmek lazım. Görmeden bir şey söyleyemem. Çocuk tecavüzcüleri dahil mi değil mi? Kapsamanı görmem lazım. Görmeden ayak üstü konuşmam. Kabul edeceğimiz şeyler var, kabul etmeyeceğimiz şeyler var.”