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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den Erdoğan’a fotoğraflı yalanlama: Recep yine çuvalladın

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bay Muharrem Niğde’ye geliyor, sırf Pensilvanya’yı incitmemek için şehit Ömer Halisdemir’in kabrine dahi uğrayamıyor” sözlerini fotoğrafla yalanladı.

Fotoğraf: @vekilince

Erdoğan bugünkü Niğde mitinginde İnce’ye şu sözlerle yüklenmişti: “15 Temmuz şehitlerine sahip çıkmak yerine, meydanlarda eli kanlı katillere özgürlük vaat ediyorlar. Bay Muharrem Niğde’ye geliyor, sırf Pensilvanya’yı incitmemek için şehit Ömer Halisdemir’in kabrine dahi uğrayamıyor. O gece gözünü dahi kırpmadan ülkemizin istiklali ve istikbali için canını feda eden o yiğit için kabri başında dua edemiyor, bir Fatiha okuyamıyor, okuyamaz. Ama aynı Bay Muharrem, Edirne’deki provokatörün gönlünü hoş etmek için rüzgargülü gibi her gün bir sağa, bir sola dönüyor. Diyarbakır’a gidiyor. HDP sempatizanlarıyla yaptığı mitingde Edirne’dekini mahkemeden kaçırma sözü veriyor.”

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İnce, Erdoğan’ın sözlerine Twitter’dan yanıt verdi.

20 Ekim 2016 tarihli “Niğde Bor Çukurkuyu beldemizde şehidimiz Ömer Halisdemir’in mezarını ziyaret ettik, yakınlarına başsağlığı diledik” yazan tweetini alıntılayan İnce, şöyle yazdı: “Erdoğan ben senin gibi şehide kelle diyenlerden değilim. Şehidimiz Ömer Halisdemir’in mezarını ve yakınlarını zamanında ziyaret ettim. Recep Yine çuvalladın!”

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Tweette ziyaretin fotoğraflarına da yer verildi.

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