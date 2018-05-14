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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den Erdoğan’a: İsrail’e posta koyuyor gibi yapıp arka planda anlaşma

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Filistin konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek, “İsrail’e posta koyuyormuş gibi yapıp, arka planda anlaşma. Müslümanları kullanma, Müslümanları incitme, onlara yalan söyleme” dedi.

İnce, bugün Konya’nın Ereğli ilçesinde Yunus Emre Meydanı’nda düzenlenen mitingte halka seslendi.

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Konuşmasının başında, ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını bugün uygulamaya koymasına değinen İnce, şunları söyledi: ”ABD’nin bu tavrı Ortadoğu’ya barış getirmez. Yanlış bir iş yapıyorlar. Kudüs sadece Filistin ve İsrail’in değil. Kudüs, Müslümanlar için mübarek yerlerden biridir. Kosova’daki Müslümanı ‘da ilgilendirir, Ereğli’deki, Yalova’daki, Kırcaali’deki ilgilendirir. Gönlünde yeri vardır Müslümanların. Yapılan iş yanlıştır. 1980’de Birleşmiş Milletler‘in kutsal Kudüs şehrinin statüsü ve karakterini değiştirme diye kararını bir kez daha hatırlatıyorum. Daha geçtiğimiz günlerde 128 devlet ABD’nin bu kararını kabul etmemişti. Hayır demişti. Bu tür ortamlarda yeni çatışma ortamlarının olması kaçınılmazdır. Bölgede yeni çatışmaları doğurabilir.”

‘Türkiye’de yeni bir Filistin sömürüsü başlayacak’

İnce, Filistin sorununun Türkiye’de son yıllarda siyasi istismar konusu olduğunu, Filistin ile ilgili en güzel açıklamayı Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un, Has Parti genel başkanlığı döneminde yaptığını ifade ederek, ‘‘Has Parti genel başkanıyken bir açıklama yaptı. ‘İsrail, en büyük zaferlerini Ak Parti döneminde yaptı’ dedi. Doğru söylüyor. Türkiye’de şimdi yine Filistin sömürüsü başlayacak” dedi.

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Filistin konusunda Erdoğan’ı eleştiren İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: ”Geçmişte Gazze’ye gidecekti, ‘Gazze’de abluka kalkacak’ dedi. Gidebildi mi Gazze’ye, Gebze’ye gitti. Şimdi yine Filistin sömürüsü başlayacak. Ereğli’den Erdoğan’a sesleniyorum. Yazıktır, günahtır. Orada Müslümanlar ölüyor, acı çekiyor, yapma bunu. Doğru düzgün bir politika uygula. İsrail’e posta koyuyormuş gibi yapıp, arka planda anlaşma. Müslümanları kullanma, Müslümanları incitme, onlara yalan söyleme.”

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