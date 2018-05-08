İnce’den Erdoğan’a: Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, kendisiyle AKP Genel Merkezi’nde görüşebileceğini söyleyen Tayyip Erdoğan’a “Devlet işlerinde küslük olmaz, simitçiye çağırsa giderim” dedi. İnce kendisini ‘gariban’ olarak niteleyen Erdoğan’a da “Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir” yanıtını verdi.

İnce, Erdoğan dahil bütün cumhurbaşkanı adayları ile seçim kampanyası öncesi görüşmek istediğini açıklamıştı. İnce’nin randevu talebine diğer adaylar olumlu yanıt verirken Erdoğan da “Partimde kendilerini kabul edebilirim. Partimize de ayakları alışmış olur” demişti.

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‘Partisine ayağım alışmaz’

İnce, Erdoğan’ın tavrıyla ilgili şöyle konuştu: “Öncelikle şunu belirteyim, Sayın Erdoğan’ın partisine benim ayağım alışmaz, saraya davet etmemesinin nedeni ayağım oraya alışır diye herhalde. Memleket olayında küslük olmaz. Şurada simitçiye çağırsa, oraya da giderim. ‘Şuraya gitmem’, yok öyle kompleksim falan. Ben öyle Ankara’da trafik falan aksamayacak. Öyle 3000 korumayla falan gezmeyeceğim. Halk tipi bir cumhurbaşkanı olacağım. Bisiklete bineceğim, Yaşamkent’te oturuyorum. Sabahları görüyorlar, yine görecekler. Esnaf lokantasında yemek yiyen, pazara giden bir cumhurbaşkanı olacağız arkadaşlar.”

Erdoğan’a gariban yanıtı

Muharrem İnce Erdoğan’ın kendikini AKP grup toplantısında ‘gariban’ olarak nitelemesine de şu yanıtı verdi: “Şimdi pahalı çaylar içiyor, pahalı saatler, pahalı kıravatlar takıyorsun. Saraylarda yaşıyorsun. Bana gariban demesini aşağılayıcı bir şey olarak görmüyorum. Gurur verici olarak görüyorum. Bütün garibanların yanında hissediyorum kendimi. O nerede hissediyor bilemem. Bu memleketin çoğu gariban. Biraz da senin yüzünden sonradan gariban oldular. Sen imam hatip lisesinde okurken harçlığı zor bulduğun günleri unuttun. Gariban olmak şaibeli olmaktan iyidir. Gariban olmak şaibeli para sahibi olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben gariban kamyon şoförü rahmetli Hacı Şerif’in oğluyum.”