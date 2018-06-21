İnce’den Erdoğan’a fırın yanıtı: Çalı çırpı mı toplayıp yakıyorduk?

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “15 sene önce fırın bulabiliyor muyduk?” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “Çalı çırpı toplayıp mı yakıyorduk?” diyeyanıt verdi.

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına katılan İnce, Erdoğan’ın yorulduğunu, bu ruh haliyle Türkiye’yi yönetemeyeceğini söyledi.

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Soğanın dolardan değerli olduğunu belirtip bunu da Türkiye’nin üretimde zayıf kalmasına bağlayan İnce, “Ziraat Bankası 1 milyar doları medya patronlarına verirse soğan doları geçer” dedi.

Çok çarpıcı bir an. Halk eğitim, sağlık, ekonomi diyor. Adeta feveran ediyor. Erdoğan "15 yıl önce evlerde fırın yoktu" diye yanıt veriyor. pic.twitter.com/BaYV2tsCXO — Alp Altınörs #TAMAM (@alpaltinors) June 20, 2018

CHP’li adayın gündeminde, Erdoğan’ın ‘millet ittifakı’ destekleyicilerinin eleştirilerine “15 sene önce fırın, buzdolabı bulabiliyor muyduk?” diyerek yanıt vermesi de vardı.

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İnce, konuyla ilgili şunları söyledi: “Erdoğan’ın ruh hali iyi değil. Bunları söylüyorsa doktora gitmesi lazım. Çalı çırpı toplayıp ateş mi yakıyorduk? Son üç gün imaj düzeltmesi çalışması… İşi kötü, imajı düzeltmeye çalışıyor. Bu sorular şimdiye kadar sorulmadı Erdoğan’a. ‘Demek ki sorulabiliyor’ demeye çalışıyorlar. Fırının buzdolabının olmadığı bir hayat dünyasında yaşıyor. 2002’de ilk geldiğinde ‘Vekiller lojmanda oturmasın’ dedi. Kendisi subay evlerinde oturdu. Sonra Çankaya Köşkü’nü bile beğenmedi. Saray’ın bahçesinde bıldırcınlardan besleniyor. Abartmıyorum. Gerçek bunlar. Özal’a ne kadar haksızlık etmişiz. Bunun yaptığı tam bir sonradan görmelik.”

‘Halen Gülen’le bağlantıları var’

İktidarları döneminde telefon dinlemelerine izin vermeyeceklerini dile getiren İnce, “FETÖ’den dinleyenler cezaevinde. Bugün dinleyenler de yarın cezaevine girecek” dedi.

‘FETÖ’cü öğretmen, kuruyemişçi, taksici olduğunu, vekil olmadığını aktaran İnce, bunu inandırıcı bulmadığını anlattı

İnce, şöyle devam etti: “Bunlar yalancılar, yüzsüzler. Yavuz hırsız misali bağırıp çağırıyor. Bank Asya’nın kurdelasını birlikte kestiniz. ‘Ömer Halis Demir’in mezarını ziyaret etmediniz’ diyor. Nasıl etmedim? Tabii ki ettim! Neredeyse ‘Gelme bizim camiye’ diyecek. Bunların hâlâ Gülen’le bağlantısı var, ben buna inanıyorum.”