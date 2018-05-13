İnce’den Erdoğan’a faiz yanıtı: O da bana güveniyor demek ki

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) mesaj verdi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a faiz üzerinden gönderme yaptı.

Manisa’da miting düzenleyen İnce, kendisi cumhurbaşkanı olduğunda yüksek yargıçların düğme iliklemeyeceğini, çay toplamayacağını, salona girdiğinde ayağa kalkmayacaklarını ifade etti.

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CHP’li aday, yüksek yargıçların siyasi partinin emrine giremeyeceğini belirterek emir-komuta içindeki yargıyı özgürleştireceğini ifade etti.

İnce, 16 Nisan referandumdaki mühürsüz oy kararıyla gündeme gelen YSK’ya da seslendi: “Alavere dalavere yaparsanız Türkiye’nin bütün sokaklarına resimlerinizi asarım, sokağa çıkamazsınız.”

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İnce, avukatlardan da herhangi bir ihtimale karşı cübbelerinin hazır tutmalarını istedi.

Çiftçinin borçlarına yapılandırma

Enerji ihtiyacının rüzgar ve güneşten karşılayacağını dile getiren İnce, çiftçilere verilecek desteğin artacağını vurguladı.

İnce şöyle devam etti: “Vatandaşları kandıracağım diye palavralara gerek yok. Dış politika böyle yapılmaz. Ne zaman ‘Ey…’ dese Türkiye kaybetti. Sadece mazottan aldığı vergi, çiftçiye verdiği destekten fazla. Çiftçinin borçlarını yeniden yapılandırıcağız. ‘Parayı nereden bulacaksın?’ diyorlar. Suriyeliye bu kadar parayı bulduysan oradan bulacağım.”

Faiz göndermesi

CHP’li aday, sözlerine şöyle devam etti: “(Erdoğan’ın sözüne atıfla) ’24 Haziran’dan sonra faiz düşecek’ demiş. O da bana güveniyor demek ki. Sayın Erdoğan’ın projesi kanal, makina, hafriyat. Benim projem huzur. 50 sene önce yaptı Demirel birinci köprüyü. Dördüncü köprüyü de İnce gelir yapar o kolay iş. Milletin gönlünde barış, huzur köprüleri kurmak. Hakkari’de İzmir marşıyla miting yaptım. Sokakta ‘Hoşgeldin’ demeyen bir tek Hakkarili yoktu. Türkiye’de 3B olacak. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Erdoğan’a önerim, çıraklık, kalfalık, ustalık dönemim dedin, ben de sana emeklilik dönemin diyorum.”