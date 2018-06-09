İnce’den Erdoğan’a ‘ders’: Ona ‘geometrik olarak’ demezler, ‘anatomik olarak’ derler

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya! Geometrik olarak söylüyorum” diyen Erdoğan’a “Bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler” diye yanıt verdi.

Erdoğan, Tarsus mitinginde “Çıkmış bu bay İnce, çok da ince değil ya! Geometrik olarak söylüyorum” demişti.

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Sakarya’da konuşan İnce, Erdoğan’a “Bana ‘Geometrik olarak çok ince değil’ diyor bir kere ona geometrik olarak demezler, anatomik olarak derler” diye yanıt verdi.

İnce’nin konuşmasından satır başları şöyle:

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* ‘Rahmetli Erdal İnönü FETÖ’cüymüş. Gelsinler konuşalım’ diyor. O gelemez ama istersen sen gidebilirsin yanına. ‘İsterlerse gelsinler konuşalım’ dedin ya. Ben İnönü adına seninle konuşmaya varım.

* Son günlerde şaşkınım, bir cumhurbaşkanı adayı bu açıklamaları nasıl yapar. Belki yanında FETÖ’cüler var. ‘Şehir hastaneleri çok güzel oldu’ diyor, hastaya müşteri diyor. Çünkü yüzde 70 garanti verdiler. Hastalanmaya mecbursunuz diyor. Böyle bir kafa olabilir mi?

* Yüzde 51.79’dan (Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aldığı oy oranı) az oy alırsan sen de başkanlığı bırakacak mısın?

* Biz gelmeden önce ambulansları köpekler çekiyordu dedi. Herhalde Sibirya’dan belgesel izledi. Biz iktidara gelmeden önce MR mı vardı diyor. Haklısın, yoktu. Biz fal baktırıyorduk, kurşun döktürüyorduk.

* Son 15 yılda 865 milyar dolar vergi topladılar. 323 milyar dolar borç yaptılar. Yaptıkları iş 30-40 milyarlık iş. Kalan para nereye gitti? Hırsızlığa.

* 4 parmağı anlatayım ben sana Erdoğan’ın döneminde yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar ve yalanlar…

* İnce döneminde kralın adamı değil, adamın kralı olacaksınız.

* Erdoğan’ın damadı ve Binali Yıldırım vekilliğe müracat etti demek ki kazanamayacaklarını biliyorlar. İkinci tura kalmayacak bu iş.

* Mutfaktaki enflasyon yüzde 30’un üzerinde. Eğitimde son sıradayız. Zihniyet şatafat, savurganlık, israf. Biz zihniyeti yok edeceğiz. ‘İsraf ekonomisi’nden ‘insaf ekonomisi’ne geçeceğiz.