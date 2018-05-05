İnce’den Erdoğan’a çağrı: Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitingini memleketi Yalova’da yaptı. HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a çağrıda bulunan İnce “Demirtaş’ı hapiste tutma, gel erkekçe yarışalım” dedi.

Memleketi Yalova’da miting düzenleyen İnce, genç bir kadın avukatın, mesajıyla kendisini ağlattığını söyledi: “Tam ‘Her şey bitti’ derken, ‘Bunlar bu memleketi sattı’ derken, yeniden gönlüme bir ışık doğdu. 24 Haziran’da cübbem arabamda talimatınızı bekliyorum.”

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Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda Beştepe’deki sarayda asla oturmayacağını belirten İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi bir emlakçı arıyordum, satacaktım orayı ama… Orayı üniversite yapacağım. Cumhurbaşkanı olarak Atatürk’ün oturduğu Çankaya Köşkü’nde oturacağım.”

İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da çağrıda bulundu ve “Karamollaoğlu’nun, Akşener’in imzasıyla uğraşma. Demirtaş’ı hapiste tutma; gel erkekçe yarışalım” dedi.

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CHP’nin adayı İnce’nin Yalova’daki mitingini yalnızca Halk TV ve Artı Gerçek kanalı canlı olarak yayınladı. CNN Türk, NTV ve HaberTürk kanalları İnce’nin mitingine bağlanmadı.

Öte yandan CHP, Twitter hesabından mitingi canlı yayınladı.