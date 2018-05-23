İnce’den Erdoğan’a çağrı: Danışmanları uzaklaştırın, MB’ye müdahale etmeyin

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ekonomi vaatlerini “Döviz ve faiz kontrol altına mutlaka alınacaktır” diyerek sıraladı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a dört maddelik ‘ekonomi çağrısı’ yaptı.

Seçim çalışmaları kapsamında Erzincan’a gelen İnce, havalimanından kent merkezine geçerken, yol kenarında pancar tarlasında çapa yapanları görüp konvoyu durdurdu. Bir süre çapa yapan kadınlarla sohbet eden İnce, daha sonra kent merkezine geçerek, Cumhuriyet Meydanı’nda halka seslendi.

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​Ekonominin duvara toslamak üzere olduğunu söyleyen İnce, “Kamyon duvara toslamak üzere. 16 senede başaramadıklarını, yine başaramayacaklar. Bugün Erzincan’a gelmeden önce, ekonomi kurmaylarımla birlikte saatlerce toplantı yaptım” dedi.

Tehlikeleri bertaraf etmek için Erdoğan’a tarihi bir çağrı yapacağını söyleyen İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sayın Erdoğan döviz kurları artıyor. Kısa bir süre içinde bu bize daha yüksek enflasyon ve daha yüksek faiz olarak geri dönecektir. Milletimiz gelir kaybına uğrayacak, ekonomik sistemimiz ciddi bir sıkıntı içine girecektir.”

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İnce, Erdoğan’a yönelik çağrılarını dört maddede sıraladı:

* Lütfen size yanlış bilgiler veren danışmanlarınızı, ekonomiyle ilgili kurmaylarınızı lütfen gözden geçirin ve size yalan söyleyenleri bir an önce etrafınızdan uzaklaştırın.

* Merkez Bankası’nın para politikasını bağımsız bir şekilde uygulamasına lütfen müdahale etmeyin.

* Acil olmayan kamu yatırımlarının şimdilik erteleneceğini ve kamu mali disiplininin öncelikli olduğunu piyasalarla paylaşınız.

* Şu anda piyasalarda bir söylenti var. Bir dedikodu var. Bu söylentiyi bu dedikoduyu lütfen bertaraf ediniz. Kambiyo kontrolü ve yabancı para cinsinden varlıkların Türk lirasına dönüştürüleceği gibi çağ dışı uygulamaların hiçbir şekilde gündemde olmadığını kamuoyunda paylaşınız.

Bu tavsiyeleri dikkate alınması halinde piyasadaki finansal istikrara katkı olacağını savunan İnce, “Aziz milletimiz tedirgin olmayın. 24 Haziran’dan sonra bu aksaklıklar düzelecektir, düzelteceğiz. Yatırım güvenliğini hep birlikte sağlayacağız. Türkiye sabit kur sistemlerinin tartışıldığı bir ülke olmayacaktır. Atılacak bu adımlarla bir hafta içinde bu karanlık tabloyu hep birlikte gideceğiz. Döviz ve faiz kontrol altına mutlaka alınacaktır. Rahat ol aziz milletim diyorum” dedi.

Yurttaşlardan cep telefonlarını çıkarıp canlı yayın yapmalarını isteyen İnce, TRT’ye de yüklendi: “Ayıp olmasın diye, 8-10 dakika veriyor bizi. Geçen denk geldim, beni veriyorlar, ben de onları eleştiriyorum.”