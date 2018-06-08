İnce’den Erdoğan’a: Ben iş diyorum, o kek verecekmiş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yüklenirken, “Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş” dedi.

Erdoğan seçim vaatleri arasında ‘millet kıraathaneleri’ projesini de saymış ve buralarda halka bedava çay ve kek ikram edileceğini açıklamıştı.

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İnce, Karabük’te halka hitap ederken şöyle konuştu: “Ben aş, iş diyorum. O gelmiş ‘Kıraathane açacağım’ diyor. Aklımda iki şey var. Acaba yanında FETÖ’cüler mi var? Ya da bıktı bu işten de ‘İnce bu işi devralsın mı’ diyor? Ben çocuklara iş diyorum o bedava kek verecekmiş. Yani ‘Eyy milletim sizi de bu seçim kekleyeceğim’ diyor. Oturacağız orada bedava kek yiyeceğiz ha… Bedava kek yemek istiyorsanız Erdoğan’a oy verin. Fabrikada çalışıp ekmeğinizi kazanmak istiyorsanız bana oy verin.”

İnce’nin konuşmasından bazı satır başları şöyle:

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– Yandaş iki gazeteciyle televizyona çıkmış. Gazeteci iki şairin ölüm yıldönümü bugün diyor. Tesadüfe bak Erdoğan’ın dosyasından çıkıyor. Sorular önceden planlanmış. Sana sesleniyorum yüreğin varsa, istediğin bir televizyonda karşıma çık.

– Erdoğan “FETÖ bizim zamanımızda büyüdü” diyor. Eyy Erdoğan, sizin zamanınızda büyüdüyse Bank Asya’ya 100 lira yatırandan vatandaştan ne istiyorsun. En büyük FETÖ’cü sensin, kendin söylüyorsun.

– Bir de ‘apolet sökersin, sökmezsin’ tartışması var. İftar yemeğine elbette paşa katılabilir. Ama Erdoğan beni eleştirirken alkışlarla onu 30 Ağustos’ta emekli ederim. Dediğimin arkasındayım. TSK mensubu siyasetin içinde olamaz. Rakiplerin eleştirildiği toplantıda alkış yapamazsın. Başarılı bir paşa olabilir. Yaptığı görevden ödülünü veririm. Yanlış yaptığında da cezasını veririm.