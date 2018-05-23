İnce’den Erdoğan dahil adaylara bağış

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, diğer cumhurbaşkanı adaylarına “Güle güle harcasınlar” diyerek 500’er lira bağışta bulundu ve ekledi: “Sayın Erdoğan’ın paraya ihtiyacı yok.”

Cumhurbaşkanı adayları kampanya masraflarını sadece resmi olarak açılan banka hesaplarına yapılan bağışlardan karşılamak zorunda. Başka bir kaynaktan harcama yapmaları yasak. Açılan resmi hesaplarına isteyen her vatandaş 13 bin 916 liraya kadar bağış yapabiliyor.

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İnce’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için açtırdığı bağış hesabına ilk üç günde 3 milyon lira yatırılmıştı.

AA’nın haberine göre, Ziraat Bankası TBMM Şubesi’ne giden CHP adayı, burada cumhurbaşkanı adayları Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek’e bağış yaptı.

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“Değerli rakiplerim, cumhurbaşkanı adayları, güle güle harcasınlar. Sağlıklarına dua ediyorum. Jestimi yapıyorum” diyen İnce, her aday için 500 lira yatırdı. Diğer adaylardan kendisine bağışta bulunmalarını bekleyip beklemediği sorusuna ise İnce, “Ağanın eli tutulmaz, onlar da yatırırsa fena olmaz” yanıtını verdi.

‘Erdoğan’ın paraya ihtiyacı yok’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘paraya ihtiyacı olmadığını’, devletin uçaklarını ve imkanlarını kullandığını savunan CHP adayı, ancak ‘vicdanının elvermediğini’ söyledi.

İnce, cumhurbaşkanı seçildiğinde adil olacağına söz verdiğini anımsattı: “Adil olacaksam Sayın Erdoğan’a da adil olmalıyım. Yoksa Sayın Erdoğan’ın paraya ihtiyacı yok. Devletin uçağı, devletin arabası, örtülü ödeneği her şey elinde zaten. Madem adil olacağız ona da adil olalım dedik. Cumhurbaşkanlığını da böyle yapacağım.”

Adaylara yatırdığı paranın kendisine yapılan bağışlardan değil maaşından ‘helal para’ olduğunu ifade eden CHP adayı, “Gerçi öbürleri de helal para, bu milletin yaptığı bağış değil, kendi maaşım” dedi.

İnce, kendisine yapılan bağış miktarının sorulması üzerine de tutarı bilmediğini ancak kişi sayısının çok olduğunu kaydetti.

Önceden Gırgır dergisine çok güldüğüne değinen CHP adayı şöyle devam etti: “Yandaş medya sağ olsun, ‘Özel uçağıyla geziyor’ diye haber yapıyor. Zor bela sekiz kişilik bir uçak kiraladık, mecburuz bunu yapmaya. Buradan Erzincan’a gidiyorum, Erzincan, Sivas mitingi var. Başka şansımız yok. Bu yandaş medya ne içiyor ne yiyor merak ediyorum. Bu kafayı böyle nasıl buluyorlar? Benim enerji kaynağım, hep var olsunlar.”