İnce’den ‘Ekibi kaçırdı’ diyen Türkiye yazarı Fuat Uğur’a: Alçak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi kendi ekibi tarafından ‘kaçırıldığını’ iddia eden Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur’a çattı: “Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır.”

Seçim gecesi açıklama yapmayan İnce’ye dair kamuoyunun aldığı tek haber gazeteci İsmail Küçükkaya’ya attığı mesaj olmuştu. İnce, ertesi gün yaptığı basın toplantısında kaçırıldığına dair iddiayı reddetmişti.

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İnce, Twitter’dan Türkiye yazarı Uğur’a şöyle seslendi:

Fuat Uğur denen gazeteci bozuntusu seçim gecesi ile ilgili yazdıklarını ispatlamazsan alçaksın, namussuzsun, şerefsizsin! Senin gibi alçaklar köşelerinden böyle yalanlarla havladıkça mücadele azmim artacaktır. — Muharrem İNCE (@vekilince) July 2, 2018

Uğur ne yazdı?

Türkiye yazarı, “Muharrem İnce gerçekten de kaçırıldı” başlıklı yazısında özetle şöyle yazdı:

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“…Bu bir şaka değil, kimseyle de dalga geçmiyorum. Tamamen hakikat. Sayın Muharrem İnce’nin, ertesi gün düzenlediği basın toplantısında “şizofren” diye nitelediği CHP’li sosyal medya kullanıcılarının dedikleri doğruydu. Buradan da o hakikati açıklıyorum: Muharrem İnce kaçırılmış ve susturulmuştu.

… Sonuçlar 18.45 itibarıyla açıklanmaya başladığında heyecan tavan yapmıştı. Çünkü o saate kadar kendilerine gelen ilk sonuçlara bakılırsa İnce ikinci tura kalacak gibi görünüyordu. Ancak resmî olarak ilk bir saat içinde gelen oylar moralleri bozdukça bozdu. Erdoğan ile İnce arasında dramatik bir fark vardı ve böyle giderse kapanacak gibi de görünmüyordu.

Sonuçları pür dikkat izleyen, hafiften sinirlenmeye başlayan İnce, yanındaki en sert içkilerden art arda deviriyordu. Adamlarına kızıyor, CHP Genel Başkanı’na, Bülent Tezcan ve ekibine saydırdıkça saydırıyordu.

…Canlı yayında olan İsmail Küçükkaya anında bu mesajı okudu tabii. Otelin süit dairesindeki televizyonda FOX TV açıktı. İsmail’in söyledikleriyle birlikte herkes dondu kaldı. Başkan adayları giderek tehlikeli olmaya başlamıştı. Aman demeye kalmadı Muharrem İnce kafaya o sert içkilerden birini daha dikti ve talimatı verdi: “Derhal basını arayın, açıklama yapacağım.”

…O anda garip bir şey oldu. Ekip birbirine baktı, âdeta gözleriyle anlaştılar ve aralarından biri “Tamam abi ama önce eve gidelim de şu sabahki kıyafetinizi değiştirelim” dediler. Bu fikri ailesi de destekledi. Hep birlikte apar topar çıkıldı ve Muharrem İnce eve getirilip yatak odasına sokuldu.

…Kapı üzerine kilitlendi. İnce’nin yanında ne cep telefonu, ne de ev telefonu vardı. Çünkü alınmıştı. Bir süre bağırıp çağırdıysa da aradan fazla zaman geçmeden uyuyup kaldı. Ekip de bir açıklamadan yanaydı ama CHP Genel Merkezi ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilk günden papaz olmanın âlemi yoktu. Biraz daha stratejik davranılması gerekmekteydi. Evet, kaçırılma hikâyesi doğru ama bu şekilde. Yani Muharrem İnce kendi ekibi tarafından kaçırıldı.”