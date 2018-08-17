İnce’den ‘durum tespiti’: Muhalefetle iktidarın birbirinden beslendiği kısır döngü

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi CHP’li Muharrem İnce, döviz kurunun yükselmesine bağlı olarak yaşanan ekonomik çalkantıyla ilgili mesajlar verdi.

İnce geçen haftaki mesajlarında Erdoğan’dan damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı işten atmasını istemiş ve sivil toplum kuruluşlarına çağrı yaparak “Yarın çok geç olabilir” demişti.

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İnce, dünkü mesajlarında ise ABD’yle ‘kriz’ üzerinden hükümete yüklenmişti: “Siz kime Amerika’yı anlatıyorsunuz? Siz kime anti-emperyalizmi anlatıyorsunuz? Siz, yaptığınız hizmetlerle Yahudi Cesaret Ödülü’ne lâyık görülen ve bu ödülü kendine lâyık görenlersiniz.”

İnce’nin Twitter’dan paylaştığı mesajları şöyle:

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“Yapısal ve kapsamlı bir krizle karşı karşıyayız. Bu nedenle, bu kriz yapısal ve kapsamlı değişimler gerçekleştirilmeden çözülemez.

Yara derindedir, yüzeysel önlemler yeterli değildir ve yalnızca krizi kısa bir süre öteleyebilirsiniz. Üzeri, Rahip pelerini ve Amerikan düşmanlığı ile örtülmeye çalışılan krizin asıl sebebi ‘kötü yönetim’dir.

Ülkemizi yıllarca kötü yöneterek bu günlere getirenlerin, ülkemizi bu durumdan çıkarmalarını beklemek ise safdilliktir.

İktidarın ve muhalefetin birbirinden beslenerek yaşadığı bu siyasal ‘kısır döngüden’ kurtulmadan ve hızla yapısal reformlara girişmeden geçirdiğimiz her dakika milletimizin aleyhine işlemektedir.

Krizler ülkesi olmaktan çıkmak için, bir an önce ‘üretken ve adil’ bir ekonomik yapıyı oluşturmak zorundayız.”

İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde meydanlarda anlattığı önlemleri yineledi:

“Hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen olduğu ‘hukuk devleti’ yeniden tesis edilmelidir.

Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı kurulmalıdır. Yatırımcının önündeki her türlü bürokratik ve yapısal engel kaldırılmalıdır.

Ekonomiye yön veren düzenleyici kurulların ve kurumların bağımsızlığını yeniden sağlanmalıdır.

Ekonomi ideolojik saplantılara göre değil, bilim ve akla uygun biçimde yönetilmelidir.

Ekonomiyi yöneten kişiler ‘sadakat’ ilkesine göre değil ‘liyakat’ ilkesine göre görevlendirilmelidir.

Kaynaklar, israf ve talan ekonomisine değil, üretim ekonomisine yönlendirilmeli.”