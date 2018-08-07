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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den dolar artışına reçete: Muhalefet yenilenmeli

 

CHP’de genel başkanlık için adı geçen Muharrem İnce, Türkiye’deki kötü gidişattan kurtulmanın yolunun muhalefetin yenileşmesi olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Twitter’dan paylaşım yapan İnce, bir süredir 16 yıllık ‘kötü yönetim’in Türkiye’ye yüklediği ağır maliyetle ilgili düşüncelerini paylaştığını aktardı.

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İnce, ‘kötü yönetim’in kendini daha yüksek enflasyon, daha yüksek faiz ve artan döviz kurları olarak gösterdiğini ve Türkiye’nin milli gelirinin yani refah düzeyinin azaldığını vurguladığını ifade etti.

Sözü muhalefete getiren İnce, mesajlarına şöyle devam etti: “Evet Türkiye’mizde kötü bir yönetim var ve maalesef muhalefet de bu kötü yönetimin bir parçası. Muhalefetin insanlarımıza bir umut verememesi, mevcut yönetimin neden olduğu felaket senaryolarını daha da derinleştirmektedir. Üstelik muhalefet kendinden başlaması gereken değişime direnmekte, içinde bulunduğumuz ağır koşullara karşı yeni bir alternatif üretilmesini imkânsız hale getirmektedir. Ülkemizdeki kötü gidişattan kurtulmanın yolu, muhalefetin yenileşerek çözüm odaklı politikalar üretmesinden ve bunları halkımızın önüne koymasından geçmektedir. Aklı ve vicdanı merkezinde bulunduran ehliyetli bir ekibin işbaşına gelerek, ekonominin gerçeklerine dayalı politikalar uygulaması dışında, hızla battığımız felaketten silkinerek çıkmamız mümkün değildir. Bunu yaptığımızda, faiz ve döviz kurları dengeye gelecek ve milletimizin hak ettiği refah toplumu yolunda yeniden atağa geçilecektir.”

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