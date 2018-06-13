Diken

Yaramazlara biraz batar!

İnce’den ‘Diyarbakır’da bayrak göremeyen’ Erdoğan’a: Seni kandırmışlar yine

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da yaptığı mitingde Türk bayrağı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor.”

Fotoğraf: @vekilince

Erdoğan dün Eskişehir’de yaptığı konuşmada, İnce’nin Diyarbakır mitingi için “İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada” demişti.

Reklam

İnce, Twitter’dan Diyarbakır’da çektiği ‘selfie’yi paylaşıp şöyle yazdı: “Sadece prompter’ı değil gözü de bozuk! Bak Sayın Erdoğan burası senin Türk Bayrağı yok dediğin Diyarbakır. Bayrak Yok diye ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor. Göz doktoruna gitmeni tavsiye ediyorum.”

İnce’den ‘miting istihbaratı’ alan Erdoğan’a: Darbe girişimini eniştenden öğrendin!

Erdoğan ‘kek’ten sıkıldı: Bu kadar geyik yeter

İnce, Erdoğan’a yeni slogan bulmuş: Vakit jübile vakti

İnce Diyarbakır’da: Sizi kandırmaya gelmedim

İnce’den Erdoğan’ın ‘İcazet Pensilvanya’dan’ sözüne dava: Hakaret alışkanlık oldu

İnce: Erdoğan beyaz Türk, ben zenci; Erdoğan saraylı, ben gariban

SON HABERLER

Doğu illerinde yeni anket: HDP birinci parti; ikinci turda İnce Erdoğan’ın önünde

Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (SAMER), doğu ve güneydoğuda, sandık taşıma kararından etkilenen 18 ilde yaptığı son anketini yayınladı. Ankete göre HDP’nin bölgedeki oy oranı yüzde 39, AKP’ninkiyse yüzde 33,7. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda bölgedeki seçmenin ilk tercihi HDP adayı Selahattin Demirtaş, sonra CHP adayı Muharrem İnce.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...