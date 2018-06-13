İnce’den ‘Diyarbakır’da bayrak göremeyen’ Erdoğan’a: Seni kandırmışlar yine

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Diyarbakır’da yaptığı mitingde Türk bayrağı olmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor.”

Erdoğan dün Eskişehir’de yaptığı konuşmada, İnce’nin Diyarbakır mitingi için “İstihbarattan aldığım bilgiye göre bu mitinge katılanların neredeyse tamamı HDP’li. Bir tane Türk bayrağı yok. Bunların kimlerle beraber oturup kalktıkları ortada” demişti.

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İnce, Twitter’dan Diyarbakır’da çektiği ‘selfie’yi paylaşıp şöyle yazdı: “Sadece prompter’ı değil gözü de bozuk! Bak Sayın Erdoğan burası senin Türk Bayrağı yok dediğin Diyarbakır. Bayrak Yok diye ya seni kandırmışlar yine ya da gözlerin görmüyor. Göz doktoruna gitmeni tavsiye ediyorum.”