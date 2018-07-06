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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den CHP’ye çatan Erdoğan’a: Belge varsa açıkla; en büyük yalancı olursun

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “CHP sayesinde bölücü terör örgütünün belirlediği isimler Meclis’te yer alacaklar” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi: “Elinde bilgi/belge varsa çık açıkla. Yoksa tarihin en büyük yalancısı ve iftiracısı olursun.”

Erdoğan, sabah saatlerinde partisinin il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada şöyle demişti: “CHP sayesinde bölücü terör örgütünün belirlediği isimler Meclis’te yer alacaklar. Milletini seven her CHP’li vatandaşımızı, bu utanç için partisinin yönetiminden hesap sormaya davet ediyoruz. Şayet CHP bu hesaplaşmayı kendi içinde yapmazsa, bölücü örgütle ana muhalefet arasındaki bağ taktik olmaktan çıkıp, esas haline dönüşecektir. Türkiye’nin en eski partisini, batıdaki bir avuç marjinalin ve yurt dışındaki terör örgütü yöneticisinin oyuncağı haline getirenlerden hem bu millet ve tarih açık ve net hesabı soracaktır. Biz bu ikazı CHP’nin içişlerine karışmak için değil, milletimizin tüm fertleri gibi ana muhalefete oy veren kardeşlerimize karşı da sorumluluğumuzun gereği olarak yapıyoruz. sonuçta karar bu partinin kendi mensuplarına, seçmenlerine aittir.”

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İnce, Erdoğan’a Twitter’dan yanıt verdi:

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