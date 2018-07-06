İnce’den CHP yönetimine: Değişim rüzgarının önüne duvar örmeyin

CHP’de adı liderlik için daha yüksek sesle konuşulmaya başlayan Muharrem İnce, kurultay talebine olumsuz yanıt veren parti yönetimini dolaylı olarak eleştirirken, “CHP’de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur” dedi.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yüzde 30.6 oy oranıyla partisinin sekiz puan üzerinde destek alması, CHP’nin ise bir önceki seçime göre üç puanlık oy kaybı yaşaması sonrası liderlik tartışması başlamıştı. CHP yönetimi kurultaya gitmeyeceğini açıklarken parti içinde İnce’yi destekleyenlerin kurultay için imza toplamaya başlayacağı söyleniyor. Bununla birlikte partide Mart 2019’daki yerel seçim öncesi kavga görüntüsünün partiye zarar vereceğini söyleyenler de az değil.

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Yalova’da cuma namazı çıkışı CHP’deki son gelişmelerin sorulması üzerine İnce şunları söyledi: “Değişim hararetli bir şeydir, hoş bir şeydir. Değişim rüzgarları eserse rüzgarların önüne duvar örmemek lazım. Rüzgarların önüne değirmen kurmak lazım. Şu anda CHP’de kavga yok, gürültü yok. CHP’de bir değişim rüzgarı esiyor. Değişim rüzgarı eserken duvar kurmak yerine değirmen kurmak, daha mantıklı olur, diye düşünüyorum.”