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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den Bilal Erdoğan’a: Çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için tahminde bulunan ve kendisine ‘sert’ sözlerle yüklenen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a yanıt verdi.

Fotoğraf: CHP

Bilal Erdoğan, seçimin ikinci tura kalabileceğini ima ederken, ‘Türkiye’nin değerleriyle kavgalı olan’ İnce’nin aday yapıldığını söylemişti.

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Erdoğan, tutuklu HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret edeceğini açıklayan İnce için “İşte Demirtaş’ın özgürlüğünden bahseden, hiçbir hayatta başarısı olmayan, ekonomiden falan zerre kadar anlamayan biri oldu. Böyle bir muhalefetle de baş başa olduğumuz için de ben ayrıca çok üzgünüm” demişti.

‘Mikrofonu babana ver, o söylesin’

İnce’nin, Bilal Erdoğan’a yanıtı gecikmedi.

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İnce, Twitter hesabından cumhurbaşkanın oğlu için şunları yazdı: “Bilal Erdoğan otur oturduğun yerde. Türkiye bir hanedanlık devleti değildir! Söyleyecek sözün varsa mikrofonu babana ver, o söylesin! Hem çoluğu çocuğu siyasete karıştırmayın diyorlar, hem de çoluğa çocuğa açıklama yaptırıyorlar.”

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