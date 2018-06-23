İnce’den ‘Back to the Future’ göndermeli üç yeni video

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Back to the Future’ (Geleceğe dönüş) filmine atıfla vaatlerini anlattığı üç video paylaştı.
İnce’nin paylaştığı videolar şöyle:
İnce gelecekte; üretim var, huzur var, mutluluk var. #Başaracağız pic.twitter.com/e19TCawhsQ
— Muharrem İNCE (@vekilince) June 23, 2018
İnce gelecekte; hak var, hukuk var, adalet var. #Başaracağız pic.twitter.com/8yPGkJ7jB2
— Muharrem İNCE (@vekilince) June 23, 2018
İnce gelecekte; bereket var, refah var, paylaşmak var. #Başaracağız pic.twitter.com/0f7YsFXblY
— Muharrem İNCE (@vekilince) June 23, 2018