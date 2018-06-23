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Yaramazlara biraz batar!

İnce’den ‘Back to the Future’ göndermeli üç yeni video

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ‘Back to the Future’ (Geleceğe dönüş) filmine atıfla vaatlerini anlattığı üç video paylaştı.

İnce’nin paylaştığı videolar şöyle:

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