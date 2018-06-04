İnce’den Ali Koç örneği: Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, iktidarın değiştirilmesi için çağrı yaparken Fenerbahçe başkanlığı görevini 20 yıl yürüten Aziz Yıldırım’ın yerine Ali Koç’un seçilmesini örnek gösterdi.

İnce Kars’ta yaptığı konuşmada kitleye şöyle hitap etti: “Hanımefendiler size sesleniyorum. Evde canın sıkıldı, ne yaparsın? Mobilyaların yerini değiştirirsin. Bir ferahlık gelir, sanki evi değiştirmişsin gibi bir hoş olur insan. Araban eskir arabanı değiştirirsin. Bahar gelir yazlıklarını giyer, elbiselerini değiştirirsin. Değiştirmekte fayda vardır. 16 yıldır bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz şimdi. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağırıyor. Şimdi hep birlikte değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle öyle değiştireceğiz.”

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CHP adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a televizyonda tartışma çağrısını yineledi: “Bay ekonomist, büyük ekonomist eğer yüreğin, eğer bilgin, eğer diploman varsa gel bir TV kanalına şu ekonomi bilgini bir anlat. 2002’de işbaşına geldiğinde dolar 1.30’du, Erdoğan’ı bir daha seçerseniz dolar 10 lira.”

Erdoğan’ın sık kullandığı ‘yerli ve milli’ ifadesine de atıfta bulunan İnce, “Meydanlara gelmiş diyor ki, ben yerliyim ve milliyim. Şüleyman Şah Türbesi’ni ordan oraya taşırken sen mi millisin? Senin uçağın mı yerli, gözlüğün mü yerli? İnek Uruguay’dan, saman yurtdışından geliyor. Ayran nasıl milli?” diye konuştu.