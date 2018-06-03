İnce’den, AKP’lileri ‘yuh’layan seçmenine: Onların da cumhurbaşkanı olacağım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP’lileri kast ederek “Ben onların da cumhurbaşkanı olacağım” dedi.

İnce, bugün İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde mitin düzenledi.

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CHP’li aday, konuşmasına başlamadan önce AKP’nin ilçe binasından kendisini seyreden AKP’lilere “AK Partili kardeşlerim… Siz de gelin” diyerek seslendi.

AKP’liler İnce’ye ‘rabia’ işareti yaparak yanıt verdi. Bunun üzerine CHP’li bir grup AKP’lileri yuhladı.

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İnce, yuhlama üzerine şunları kaydetti: “Ben ‘AK Partili kardeşlerim’ diyorum, sen yuh yapıyorsun. Yok öyle yuh. Ben onların da cumhurbaşkanı olacağım, 81 milyonun. Sen, ben yok. Sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt, kadın-erkek, başörtülü-başörtüsüz yok.”