İnce’den AKP’li Ünal’a yanıt: CHP liderine kader biçmek kimsenin haddi değil

CHP’de genel başkanlığı hedefleyen Muharrem İnce, CHP liderine partililerin haricinde kimsenin karar veremeyeceğini bildirdi.

CHP’de Muharrem İnce’ye yakın ekip, genel başkan değişikliğine olanak tanıyacak seçimli olağanüstü kurultayı toplamak için delegelerden imza almaya başlamıştı. İmza veren delege sayısı yönetime muhalifler ile genel merkez tarafından farkı olarak açıklansa da çok sayıda CHP’li isim kurultay çağrısı yapmıştı.

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yeni dönemde gerilim ve kavga istemediklerini belirterek “Kemal Kılıçdaroğlu tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Artık siyasetin konusu değildir. CHP’nin, seçmenlerin, delegelerin bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz” dedi.

Buna karşılık CHP Sözcüsü Bülent Tezcan da “Şunu unutmasın ki AK Parti sözcüsü; tarihin çöplüğü diktatörlerin yeridir. Tarihin çöplüğünde kimin olduğunu arıyorsa kimin sözcülüğünü yaptığına baksın” yanıtını verdi.

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Konu hakkında son yorum da Muharrem İnce’den geldi.

İnce, Twitter paylaşımında şunları yazdı: “CHP’nin liderine, kadrolarına, yönüne, toplumdaki yerine kader biçmek CHP’liler haricinde kimsenin haddine değildir. Tarihte kimin nasıl yer alacağına gerçekler ve zaman karar verir.”