İnce’den AKP medyasına: Akıldan yoksun

CHP’nin 24 Haziran seçimlerince cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçim kampanyasında doların yükseleceği yönünde tutan tahminlerini ‘komplo‘ya bağlayan yorumları, “Akıldan yoksun” diye niteledi.

İnce, 24 Haziran seçim kampanyasındaki konuşmalarında Erdoğan’ın seçilmesi durumunda doların 8-10 lira olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Dolar geçen hafta 7 lirayı aşmış, iktidar bunu Amerika’nın açtığı ‘ekonomik savaş’a bağlamıştı. AKP yanlısı medyada iktidarın bu söyleminin ardından İnce’nin bu bilgiyi nereden aldığı ve Türkiye’ye yönelik komplonun içinde olabileceği yönünde sorgulamalar yapılmaya başlanmıştı.

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Muharrem İnce bu yöndeki yorumlara “Maalesef akıldan yoksunluk yalnız iktidarı değil yandaşlarını da tamamen esir almış” diye tepki gösterdi.

İnce konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi: “Akıl, fikir sahibi olup ekonomi biliminin en temel kurallarını algılayan herkesin, mevcut iktidar uygulamalarına bakarak olan biteni öngörmesi mümkünken, gerçekleri sadece bunlardan yoksun olan iktidar ve yandaşları algılayamamaktadır. Ülke ekonomisini içine soktukları bu durumdan çıkış için sürekli olarak akılcı ve gerçekçi politikalar öneriyoruz. Buna rağmen, gerekli önlemleri almayanlar ve basını da kullanarak manipülatif haberler yayarak piyasaların düzeleceğini bekleyenler, maalesef sonunda ülkemizi IMF’ye muhtaç duruma düşüreceklerdir.”