İnce’den ‘aday listesi’ tartışmasına: Hepsi arkadaşımız, bunlara takılmayın

CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, CHP’de başlayan ‘aday listesi’ tartışmaları için “Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Bunlara takılmayın” dedi.

CHP’de 24 Haziran seçimleri için hazırlanan ve henüz kesin olmayan aday listesinde İnce’ye yakınlığıyla bilinen vekillerin de yer almadığı görülmüştü.

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İnce sesi kısıldığı gerekçesiyle iptal edilen bugünkü Bartın ve Zonguldak mitinglerini yapma kararı almıştı.

Bartın’da konuşan İnce şöyle dedi: “Baktık yandaş medya saldırıyor, ‘CHP’de sarsıntı’. Rahatlıkla sesin bile kısılamıyor bu memlekette. Yiyelim iğneyi, gidelim Bartın’a dedik. Milletvekili listeleri açıklandı. memnun olan olur, olmayan olur. Bunlarla uğraşacak halimiz yok. Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Genel merkez yapar milletvekili listelerini. Ben cumhurbaşkanı olduğumda bakanların listesini yapacağım. Bunlara takılmayın, böyle bir şey yok. Sadece CHP’lilerin değil, herkesin oyuna talibim.”

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İnce’nin konuşmasının satır başları şöyle:

“Televizyonlara akşam çıkan anketçileri ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Ne araştırması yapıyorsun gel takıl peşime gel peşimden. Biz bu seçimi alacağız. Dün Adana’da muhteşem manzarayı görmenizi isterdim. 100 bin kişi, sonunu göremiyordum. Sesimiz kötü olabilir ama sözüm doğrudur.

Ak Partili annelere sesleniyorum, eğitimden memnun musunuz? O masanın etrafında Ak Partililer olacak. İYİ Partililer olacak, Demokrat Partililer olacak… Milli eğitim politikasında önce uzlaşacağız. Benim öğrencilerime yazık. 24 Haziran’da üniversite sınavı vardı. Sınava iki ay kala da tarihini değiştirdiler. Hayatta en önemli şey çocuğumuz diyorsunuz da çocuğunuzun eğitimi çok mu önemsiz? FETÖ ile birlikte soruları çaldılar yandaşlara verdiler. Öğretmenlik yaptığım zamanda sınav kağıtlarında isimleri kapatıp adil olayım diye isimlerini okumadan okurdum. 81 milyon Türkiye çocuklarını ücretsiz sınava sokamıyorsa yazıklar olsun.

Ey Amerika, ey Rusya.. Dış politika böyle yapılmaz.

Asgari ücret 2 bin 200 lira olacak. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Öğrencilere 1000 lira. Bunu size Türkiye Cumhuriyeti verecek. Öğretlenler ve polisler söz 3600 ek göstergeyi vereceğiz. Polis memurlarına haklarını ödeyeceğiz ve sendikalı olacak. Uzman çavuşlara da verdiğim sözün arkasındayım. Emekliler önce gençlere, gençler ülkeyi kalkındıracak emekliler de rahat yaşayacak.

‘Tek dertleri benim’ diyor. Bizim derdimiz sen değilsin. Bizim derdimiz doları indirmek, faizi indirmek. Ben geldiğimde dolar mazot inecekse sen de iniver ne olacak?

Türkiye’de bir tek adam ve yanında ehliyetsiz takım var. Şimdi güçlü lider ve liyakatlı takımı getireceğiz. Ehliyete liyakata bakacağız. Türkiye’yi barıştıracağız.