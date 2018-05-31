İnce’den ’27 Mayıs’ı soran Ahmet Hakan’a: Ayrım yapmadan hepsini lanetliyorum

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yönelttiği “27 Mayıs hakkında ne düşündüğünü açıkça ortaya koymalıdır” sözüne İnce’den aldığı yanıtı paylaştı.

Hakan, bugünkü yazısının ‘Muharrem İnce: Cevap veriyorum’ başlıklı bölümünde İnce’ye yönelttiği “Muharrem İnce 27 Mayıs hakkında ne düşündüğünü açıkça ortaya koymalıdır” sözünü hatırlattı.

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İnce’nin kendisini aradığını yazan Hakan, aldığı yanıtı paylaştı: “Sorunuza cevap veriyorum: Ben 27 Mayıs’a da, 12 Mart’a da, 12 Eylül’e de, 28 Şubat’a, 27 Nisan’a da karşıyım. Hiçbir ayrım yapmadan hepsini lanetliyorum. ‘İlave edeceğiniz bir şey var mı’ diye sordum. ‘Yok’ dedi.”