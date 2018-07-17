İnce’den 24 Haziran özrü: Elimde olmayan nedenlerle açıklama yapamadım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, destekçilerine seslenerek, “Önünüze sağlıklı seçim sonuçlarıyla çıkmayı çok istedim ancak benim de elimde olmayan nedenlerle yapamadım” dedi.

İnce, Twitter’dan “Sevgili gençler, gelecek mutlu ve umutlu günlerin aşısını, bu topraklara birlikte yaptık ve ne mutlu bize ki bu aşı tuttu. Şimdi bir çiçeği, bir meyveyi büyütür gibi yine emek emek daha uzun soluklu bir maratona birlikte hazırlanma zamanı. Zafer hazırlanmaktır” diye başlayan bir açıklama yayınladı.

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24 Haziran gecesine yönelik eleştirilere de değinen İnce, “Kampanya sürecinde bir insan olarak elbette benim de hatalarım oldu. Ancak ben liderliğini yaptığım 15 milyon insanımızı utandıracak, güvenini sarsacak, onların boynunu yere eğecek hiçbir hata yapmadım” diye devam etti.

İnce, o gece açıklama yapması gerektiğini, ancak bunu geciktirdiğini kabul ederek, ‘yapılan spekülasyonları ve söylenen yalanları’ bir tarafa bırakma çağrısı yaptı.

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‘İnce’ye sonuç gönderilmedi’ iddiası

CHP içinde hem cumhurbaşkanı hem de Meclis seçiminin olduğu 24 Haziran gecesi sonuçların sağlıklı alınıp alınmadığına dair tartışma sürüyor.

AA verilerine alternatif bir sistem kuracağını açıklayan CHP, seçim günü internet sitesinden sağlıklı bir veri akışı sağlayamamıştı. CHP’li eski vekil Barış Yarkadaş, bazı sandıklardan sonuçların gelmediğini iddia etmişti.

En büyük tartışma konusu ise cumhurbaşkanı adayı İnce’nin seçim gecesi bir açıklama yapmamış olmasıydı.

CHP parti meclisi üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi İnce’ye sonuç gönderilmediğini söyleyip “Muharrem bey söyleyemedi, ben söyleyeyim… Kimse Muharrem beye sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı” diye konuşmuştu.

İnce’nin bu konuya da değindiği açıklamasının tam metni şu şekilde: