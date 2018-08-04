İnce’den ‘100 günlük plan’a: Seslenmen gereken insanlar ülkeyi çoktan terk ettiler

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘100 günlük eylem planı’nı eleştirdi: “Seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler.”

Erdoğan, ‘100 günlük eylem planı’nı açıklamış, ülkenin bir ekonomik savaşla karşı karşıya olduğunu savunarak, “Hiç endişe etmeyin, biz bu savaştan da galip çıkacağız” demiş, vatandaşlara döviz ve altınlarını TL’ye dönüştürmelerini önermişti.

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“İçinde ne yazarsa yazsın, denetleyeni olmayan bir icra programı Türkiye için umut olamaz. Sadece, açıklayanların gerçeklerden uzak fantastik kurgularını yansıtır” diyerek sözlerine başlayan İnce, Türkiye’nin ‘nedeni ve çözüm yolları belli olan’ büyük bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İnce şöyle devam etti: “Çözüm, gerçek nedenlerin ortadan kaldırılmasıdır. Oysa bize çözüm olarak yastık altında saklandığı düşünülen dolarların bozulması önerilmektedir. Bu, yönetenlerin kendi halkının durumundan habersiz olduklarından başka bir anlama gelmez. Bu ülkenin büyük çoğunluğu dar gelirli ya da sabit ücretlidir. Önemli bir kısmı yapılan yardımlara bağlı biçimde yaşamaktadır. Bu kişilerin dolar alıp saklamaları mucize olur. Az da olsa tasarruf etmeyi başaran yurttaşlarımız ise, kısıtlı birikimlerini enflasyona karşı koruyacaklarını düşündükleri para birimini ya da altını tercih etmektedirler.”

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Erdoğan’a “Seslenmen gereken insanlar 16 yıldır izlediğin ekonomik politikalarla besleyip büyüttüğün insanlardır. Ne yazık ki onlar da bu ülkeyi çoktan terk ettiler” diyerek seslenen İnce, sözlerini şöyle bitirdi: “‘Milyoner Göçü 2018’ raporunu danışmanlarından istersen, bunlar hakkında her türlü bilgiye ulaşırsın ve aralarında epeyce dostun ve arkadaşın olduğunu görürsün.”