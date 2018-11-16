İnce’de son durum: Eğilim yoklaması yoksa adaylık teklif edilse de kabul etmeyecek

CHP’li Muharrem İnce, mart sonundaki yerel seçimlerde adaylar için partide eğilim yoklaması yapılmazsa, kendisine İstanbul adaylığı teklif edilse dahi kabul etmeyeceğini söyledi.

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı İnce, yerel seçimlerde İstanbul belediyesi için aday olmasının ‘önseçim’ olması koşuluyla mümkün olabileceğini söylemişti.

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İnce ortaya attığı ‘önseçim‘ şartını ‘eğilim yoklaması’ olarak değiştirmişti.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberine göre, İnce, pazartesi günü görüşeceği CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aday belirleme yöntemi ve özellikle bazı büyükşehirlerde eğilim yoklaması yapılması yönünde önerilerini ileteceğini söyledi.

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Görüşmesinin kendisinin belediye başkan adaylığı ile ilgisi olmadığını kaydeden İnce, “Ben, Muharrem İnce’ye koltuk derdinde değilim. Türkiye derdindeyim, CHP derdindeyim. Kendime koltuk aramıyorum ben. Hangi koltuğu istediğimi ben söyledim zaten. Ben hedefimden vazgeçmiş değilim” diye konuştu.

CHP’li İnce, eğilim yoklaması olmazsa İstanbul için adaylık teklifini reddedeceğini ifade etti.

İnce pozisyonunu savunmak için şu örneği verdi: “1989’da Nurettin Sözen (eski İstanbul büyükşehir belediye başkanı) tek adaydı, sandık konulmadan aday olmam diye şart koştu. Sandığa gittik, Sözen’i seçtik, o da seçimi aldı. Ben bunu da genel başkana anlatacağım. Bu partinin gençlik kolları, kadın kolları niye var, neden üye oluyor insanlar. Bunun görüşü almayacaksak, kapatalım bunları o zaman genel merkezden yönetsinler.”