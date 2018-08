İnce uyardı: Gidişat ekonomik ve sosyal bir felakete doğru gidiyor

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Gidişat akıl almaz bir biçimde ve göz göre göre, milletimizi ekonomik ve sosyal bir felakete doğru götürmektedir” dedi.

Sözcü’nün aktardığına göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan İnce, yaptığı yazılı açıklamayla seçimden bu yana geçen 40 günlük süreci değerlendirdi.

‘Milletimiz katlanılamaz bir ekonomik sıkıntının içine sokulmuştur’

Türkiye’nin ekonomik ve sosyal olarak zorlu bir süreçten geçtiğini belirten İnce, “Ülkemiz, maalesef, tarihinin en zorlu dönemeçlerinin birinden geçmektedir. Böyle bir dönemde, Cumhurbaşkanlığı seçiminde vatandaşlarımızdan en çok oyu alan ikinci aday olarak, düşüncelerimi kamuoyu ile paylaşmayı ve yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulunmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyorum” dedi.

İnce şöyle devam etti: “Seçimde rakibim olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o tarih itibarıyla son 16 yıldır iktidarda bulunmaktaydı. Buna rağmen, ülkemizde, ekonomik anlamda birçok sıkıntının yaşanmakta olduğunu ve 24 Haziran’da kendisine tekrar görev verilmesi halinde, seçimin hemen sonrasında bu sorunların üstesinden geleceklerini vaat ederek vatandaşlarımızdan oy istemişti. Vatandaşlarımızın % 52’si bu vaatlere inanarak kendisine oy vermiş ve kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına, hem de bu kez, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi, Dünya siyasi ve demokrasi tarihinde örneğine rastlanmayacak şekilde tek adam yetkileri ile donatarak oturtmuştur. Seçimin üzerinden yaklaşık 40 gün geçmesine rağmen, maalesef temel ekonomik göstergelerde vaat edilen hiçbir hususta başarıya ulaşılamadığı gibi, her alanda seçimden önceki göstergelerin de gerisine düşülerek, milletimiz katlanılamaz bir ekonomik sıkıntının içine sokulmuştur. Yakın gelecekte bu kötü durumdan çıkılabileceği konusunda herhangi bir ümit de bırakılmamıştır.”

Türkiye’nin içerisinden geçmekte olduğu mevcut ekonomik ve siyasi gelişmelerin ve bu durumu yaratan ‘kötü yönetim’in eleştirisini yapıcı bir tarzda gerçekleştirmeye devam edeceklerini aktaran İnce “Milletimize, donanımlı ve enerjik bir ekibin her an yönetime hazır halde beklediğini ve hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmaması gerektiğini anlatmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Kötü yönetim’ her alanda artarak devam etmekte’

Erzincan ve Sivas mitinglerinde, ekonominin gittiği olumsuz yönle ilgili olarak Erdoğan’a bir çağrıda bulunduklarını hatırlatan İnce, “Bu çağrıda özetle; Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ve kamu mali disiplinin sağlanmasının, kambiyo sisteminde gerçekçi olmayan ve piyasaya uymayan düzenlemelere asla gidilmeyeceği konusunda güvence verilmesinin ve kendisini yanlış yönlendiren danışmanlarının uzaklaştırılmasının önemini vurgulamıştık. Ancak, seçim sürecinde mevcut yönetimin gerekli olan bu adımları atacağına inanmadığımızı da sürekli ifade etmiştik” dedi.

Enflasyon, faiz ve döviz kurları konusunda iktidarın hiçbir öngörüsünün doğru çıkmadığını aktaran İnce açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sürekli tekrarladıkları temelsiz vaatlerini yerine getirememişlerdir. Daha da kötüsü, bütün ekonomi yönetiminin ‘Damat’a bağlanması, piyasalar açısından bardağı taşıran son damla olmuştur. Gidişat akıl almaz bir biçimde ve göz göre göre, milletimizi ekonomik ve sosyal bir felakete doğru götürmektedir. İktidarıyla, muhalefetiyle, sivil toplum örgütleriyle ve üniversitesiyle her kesim felç olmuş gibi, herhangi bir refleks gösterememektedir. Son günlerde ekonomik sıkıntıların üzerine bir de yeni ve önemli diplomatik sıkıntılar eklenmiştir. Birbirini tetikleyen sorunlarla baş etme becerisinden çok uzak olan ‘kötü yönetim’ her alanda artarak devam etmektedir.”

‘Zihinsel bir hazırlık yok’

Muhalefetin, sivil toplum örgütlerinin ve akademik kurumların kendilerini en kısa zamanda toparlamalarının şart olduğunu savunan İnce, kampanya sürecinde ‘ilk bir haftalık, ilk 100 günlük, ilk 500 günlük ve ilk beş yıllık icraat planını’ ilan ettiğini hatırlattı.

Erdoğan’ın ‘100 günlük eylem planı’nı bugün açıkladığını kaydeden İnce, “16 yıllık bir yönetim tecrübesinden sonra bile, ilk 100 günlük eylem planının henüz açıklanamamış olması, yapılması gerekenler konusunda zihinsel bir hazırlığın olmadığını göstermektedir. Son bir ay, yeniden gelen yönetimin ilgili ilgisiz her kesten öneri beklemesiyle ve yardım ummasıyla geçirilmiştir. Seçim tarihinden bir hafta önce, açıkladığımız icraat planımız kendilerine her alanda ışık tutacak bir referans belgesi niteliğindedir. Ancak, bu icraat planının yetkin bir ekiple ve iyi niyetle uygulanabilmesi gereklidir. Milletimiz müsterih olsun. Bu ülke gerek tarihi birikimi; gerek siyasette, özel sektörde ve kamuda sahip olduğu insan kaynakları sayesinde, en zorlu dönemlerde dahi her türlü güçlüğün üstesinden gelmiştir. Ben ve arkadaşlarım, bütün gelişmeleri dikkatle takip etmekteyiz. Gerektiğinde yapıcı eleştirilerimizi herkesle paylaşarak ve kötü gidişten kurtulmanın çarelerini geliştirerek, önümüzdeki seçimde milletimizin önüne daha da hazırlıklı bir şekilde çıkacağımızın bilinmesini arzu etmekteyim” diye yazdı.