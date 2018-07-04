İnce tura Erdoğan’la başladı: Nefesim ensesinde, uzun vadede kek kazanamaz

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimdeki rakibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslendi: “Kısa vadede kek kazanmış gibi görülebilir. Uzun vadede kekin kazanması mümkün değil. Nefesim ensesinde olacak merak etmeyin. Takip edeceğiz.”

İnce, Türkiye turuna başladığı Erzurum’da konuştu.

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Bütün büyük yolculukların bir adımla başladığını söyleyen İnce, “4 Mayıs günü bir büyük yolculuğa çıktık. 50 günlük kampanyada elimizde ne kaldı geriye? Helalinden, çalmadan bir yüzde 31 var. Sloganımız, ‘Hepimizin cumhurbaşkanı’. Şimdi 15 milyon oy var helalinden. Bunu 30 milyon yapacağız. Allah’ın izni, milletin isteğiyle bunu başaracağız” dedi.

İnce, şöyle devam etti: “Hiç bahane üretmeye gerek yok. Biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez. Yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın. En ciddi hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin. ‘Sandıktan çalıyorlar’, senin görevin çaldırtmamak. Çaldırtmayacaksın. ‘Çalıyorlar’ diye bağırmak değil.”

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‘Barajları yıkar aşarız’

CHP’yi herkesin partisi yapacaklarını söyleyen İnce, “81 milyonun partisi olacağız. Hedefimiz bu. ‘Küçük olsun benim olsun’ değil, mutlu azınlığın partisi değil” dedi.

İnce, Türkiye’nin CHP’nin rekor oy aldığı Çankaya, Bakırköy ve Karşıyaka’dan ibaret değil olmadığına dikkat çekti: “Erzurum büyükşehiri almaya gözünü dikemezsen, İzmir’de sıkışıp kalırsın. Bizim hedefimiz bu olamaz. Atatürk’ün bir sözü vardır; ‘Bütün ümidim gençliktedir.’ Benim de bütün ümidim, hayalim gençlikte. O meydanlarda ne söylerse söylesin, kıraathane kuantumu yenmiş olabilir. Ama kuantum kıraathaneye yenilmez. Her zaman unutmayın, kuantum mutlaka kazanacaktır. Kuantum kazanmazsa ülke gelişmez, fakir kalırız, işsiz kalırız” diye konuştu.

Erdoğan’a yüklenmeyi de ihmal etmeyen İnce şunları söyledi: “Ben ‘Nano teknoloji’ dedim. O ‘Bedava kek’ dedi. Kısa vadede kek kazanmış gibi görülebilir. Uzun vadede kekin kazanması mümkün değil. Kekin şekerini bile bulamayacağız yakında. Şeker fabrikaları gitti. ‘Gelecek’ demeye, ‘Kuantum’ demeye, ‘Nano teknoloji’ demeye devam edeceğiz. 4 Mayıs’ta başlayan büyük yolculuk emin olun amacına ulaşacaktır. Allah’tan tek dileğim sağlıktır. Onun haricinde hiçbir engel karşımızda duramaz, barajları yıkar aşarız.”

İnce, hedefindeki illeri de saydı: “Erzurum, Rize, Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır. Erzurum’da 9,9’da kalmışız. Gelseydim barajı aşacakmışız.”

‘Gölge bakanlar kurulu’ kuracağız

Seçimin adil olmadığını ama buna ‘sığınmayacağını’ kaydeden İnce, demokrasi anlayışının “Yarışa girdiysek sonucunu kabul edeceğiz” olduğunu söyledi.

Sonuçların belli olmasının ardından Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiğini hatırlatan İnce, sonraki seçimde Erdoğan’ın kendisini arayacağını savundu.

İnce şöyle devam etti: “Türkiye’nin önümüzdeki süreçte resmen ‘gölge bakanlar kurulu’ kuracağız. Kazanmış gibi çalışacağız. Dış politika, ekonomi, tarım uzmanları sürekli Türkiye sorunları üzerine çözüm üreteceğiz. Kafa yoracağız, takip edeceğiz. Nefesim ensesinde olacak merak etmeyin. Takip edeceğiz.”