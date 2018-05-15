İnce tribünlere seslendi: Seçilirsem Passolig’i kaldıracağım

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde e-bilet sistemi Passolig’i kaldıracağını ifade etti.

Taraftar grupları fişlemeyi stadyumlara taşıyacağı gerekçesiyle Passolig’e karşı çıkıyor.

Reklam

Aksaray’da düzenlenen mitingde konuşan İnce, Türkiye’deki futbol ortamından memnun olmadığını belirterek, “Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda Passolig’i kaldıracağız” dedi.