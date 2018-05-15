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Yaramazlara biraz batar!

İnce tribünlere seslendi: Seçilirsem Passolig’i kaldıracağım

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde e-bilet sistemi Passolig’i kaldıracağını ifade etti.

Fotoğraf: @vekilince

Taraftar grupları fişlemeyi stadyumlara taşıyacağı gerekçesiyle Passolig’e karşı çıkıyor.

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Aksaray’da düzenlenen mitingde konuşan İnce, Türkiye’deki futbol ortamından memnun olmadığını belirterek, “Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda Passolig’i kaldıracağız” dedi.

 

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