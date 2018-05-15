İnce tribünlere seslendi: Seçilirsem Passolig’i kaldıracağım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde e-bilet sistemi Passolig’i kaldıracağını ifade etti.
Taraftar grupları fişlemeyi stadyumlara taşıyacağı gerekçesiyle Passolig’e karşı çıkıyor.
Aksaray’da düzenlenen mitingde konuşan İnce, Türkiye’deki futbol ortamından memnun olmadığını belirterek, “Bir passolig olayı var. Futbol bile özgür değil bu ülkede. Cumhurbaşkanı olduğumda Passolig’i kaldıracağız” dedi.
#Aksaray’dayız! https://t.co/eIuSMGTKdr
— Muharrem İNCE (@vekilince) May 15, 2018
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