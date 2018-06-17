İnce Erdoğan’ı tiye aldı: Hava durumu bile fazla izlenmiş, benle TV’ye çık havan olsun

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, birlikte televizyon kanalına çıkma teklifinde bulunduğu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız” sözlerine yanıt verdi.

İnce, Erdoğan’a şöyle seslendi: “Erdoğan’ın raytingi 11, benimki 44. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Raytingi sana ben katarım.”

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Erdoğan, her mitinginde kendisini televizyonda karşı karşıya gelmeyi teklif eden İnce’ye dün ilk kez yanıt vermiş, “Üzerimizden kalkıp reyting sağlayacak kendine. Biz seni muhatap alır mıyız” demişti.

Tunceli’de mitinginde Erdoğan’ın sözlerini hatırlatarak ti’ye alan İnce, şöyle konuştu: “Gel seninle istediğin bir televizyon kanalında bilgin, cesaretin varsa gel çık diyorum. En az 10 yerde tekrarladım. Dün tenezül edip cevap verdi. Televizyona çıkarsa rayting yaptırırmış. Erdoğan’ın raytingi 11, benimki 44. Hava durumu bile Erdoğan’dan fazla izlenmiş. Raytingi sana ben katarım. Gel benimle televizyona çık da havan olsun. Sen dünya lideri değil misin. Ben adam yemem, gel tartışalım. Ne yapacağımızı anlattım. Kitap özeti okuyan bir adam Türkiye’yi sağlığa kavuşturamaz.”

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AKP ve Erdoğan’ın yanında devletin, kendilerinin yanındaysa milletin gücü olduğunu söyleyen İnce, sözlerine şöyle devam etti: “Seçilmeden millete hizmetlerim devam ediyor. Ben 3600’ü vereceğim diyorum, 16 yıl sonra aklına geliyor. Ben 48 saat içinde OHAL’i kaldıracağım diyorum, ‘OHAL’i kaldıracağım’ diyor. Kurban Bayramı’nda bizim yaptığımız köprüyü de ücretsiz yapacağız diyor. Dördüncü köprüyü nereye yapacak diyor?”