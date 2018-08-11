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Yaramazlara biraz batar!

İnce STK’ları ‘çağırdı’: Yarın çok geç olabilir

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rakibi olan CHP’li Muharrem İnce, sivil toplum kuruluşlarına seslendi: “Yarın çok geç olabilir.”

Fotoğraf: Reuters

Kötü ekonomik veriler ve ABD ile yaşanan siyasi gerilimin ardından döviz kurlarının yukarı doğru tekrar rekor düzeyde yükselmesinin ardından Muharrem İnce, Twitter’den bir dizi mesaj yayınladı.

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İnce dün yayınladığı ilk mesajda Erdoğan’dan damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı işten atmasını istemişti.

İnce’nin mesajları şöyle:

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“Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu iddia eden yapılanmalar, neredesiniz? Öncelikle her fırsatta bir araya gelip açıklamalar yapan ‘çatı örgütlere’ sesleniyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni (TOBB) oluşturan ticaret ve sanayi odaları ile borsaların üyeleri içine sürüklendiğimiz krizden etkilenmiyor mu? Sanayicilerimiz ve tüccarlarımızın işleri yolunda mı? Onların ülke olarak karşı karşıya olduğumuz felaketle hiç mi ilgileri yok?

TOBB’un görevi üyelerinin haklarını savunmak ve sorunlarına çareler üretmek değil midir? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’nun (TESK) üyeleri olan esnaf ve sanatkarlarımız bu gidişten memnun mu? Konfederasyon yöneticilerinin edeceği tek söz yok mu?

Türk-İş ve diğer işçi sendikaları gelecek olan krizden en çok işçi, emekçi ve dar gelirlilerin etkileneceğini görmüyor mu? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu neden sesini yükseltmiyor? İşverenler bu gidişle işlerini koruyabileceklerini mi zannediyorlar?

TÜSİAD, sanki normal bir dalgalanmadan geçiyormuşuz gibi başımızdaki felaketi gösterişli laflarla geçiştirmenin yeterli olduğunu mu zannediyor?

Hepimiz, uçuruma hızla yaklaşan bir gemide sessizliğe bürünmüş vaziyette, dümendeki bilgisiz ve çaresiz kaptanı seyrediyoruz. Gerçek olduğunu algılayamadığımız ya da algılamak istemediğimiz bir karabasan her yanımızı kuşatıyor, ülkemizin sonunu hazırlıyor.

Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, bütün vatandaşlarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Hemen bugün korkularımızı yenmek ve gerçekle yüzleşmek zorundayız. Yarın çok geç olabilir.”

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