İnce söz verdi: İstanbul’un parklarından uyuşturucuyu temizleyeceğim

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul’un parklarında uyuşturucu kullanıldığını ifade ederek, “Bir öğretmen olarak size söz veriyorum, hepsini temizleyeceğim” dedi.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde miting düzenleyen Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasıyla ilgili şunları söyledi: “Ben meydanlarda iş, ekmek, gelecek diyorum. Benim rakibim, zengin mi zengin. Varlıklı mı varlıklı. Her şeyi var ama projesi yok. 16 yıldır Türkiye’yi yönetiyor, üç tane proje açıkladı. Stat yapacakmış, park yapacakmış, kıraathane yapacakmış. Bedava kek yiyeceksiniz. ‘Ustayım’ diyordu meğer kek ustasıymış. Bazen düşünüyorum, Erdoğan kapıdaki krizi görüyor ve bu krizle İnce uğraşsın diye bana mı teslim etmek istiyor ülkeyi diye. Ama merak etmeyin uzman ekonomi ekibim var.”

Reklam

‘Milletin evladı benim’

Erdoğan’ın eskisi gibi olmadığını savunan İnce “Milletin evladı benim, halk çocuğu benim. 81 milyonu seviyorum” dedi.

AKP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Altepe’nin partililere seçimlerle ilgili konuşurken “Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz” dediğini hatırlatan İnce, “Doğrusu şu Esenyurt’u kaybedersek cukkayı kaybederiz. Geç onları geç. İsrail ile gizli anlaşma yaptılar mı? İsrail’den tohum almaya devam ediyorlar mı? Meydanlara gelip elinde Kuran nutuk atıyorsunuz. Kimse bize Müslümanlık taslayamaz. Bunlar ayıp şeyler” diye konuştu.

Reklam

‘Esenyurt’ta 66 kişilik sınıf var’

Erdoğan’ın tek partili dönemde 75 kişilik sınıflarda okuduğunu söylemesini de hatırlatan İnce şunları söyledi: “54 doğumlu ilkokula gittiğinde 75 kişilik sınıf varmış, Esenyurt’ta 66 kişilik sınıflar var. Türkiye’nin neresinde hangi okulunda ne varsa biliyoruz. Allah’ın izniyle bügün Esenyurt’tayım. Yarın Diyarbakır’dayım. Bugün Esenyurt’ta hangi sınıfın 66 kişi olduğunu varsa Erdoğan’ın babayiğit adamlarından biri gelsin baksın buraya. İstanbul’un parklarında uyuşturucu kullanılıyor. Bir öğretmen olarak size söz veriyorum hepsini temizleyeceğim.”