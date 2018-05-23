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Yaramazlara biraz batar!

İnce ‘son anket’i verdi: Yüzde 30’un üzerindeyiz, ikinci tura kalmayacak

 

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, elindeki son ankete göre yüzde 30’un üzerinde olduğunu söyledi.

İnce, Düzce-Bolu karayolunda gazetecilerle sohbet etti.

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Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in aktardığına göre, İnce’ye milletvekili aday listesini gördükten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla yaptığı görüşmede sitem edip etmediği soruldu.

CHP adayı şöyle yanıt verdi: “Bırakın bu işleri. Bunu Erdoğan’a sorabilir misiniz? Şu kişi neden var, şu kişi neden yok sorabilir misiniz? Soramazsınız. Basından benim istediğim Erdoğan’a sorabildiklerinizi sorun. Ekstradan bana 3 tane daha sorun. Ben bu tartışmalara girmem. Bazı arkadaşlarımın olmasını ister miydim? İsterdim. Olmamış olabilir. Onlar sorun yapmıyorsa medya bunu neden sorun yapıyor ki, bak arkadaşım listede yok o sorun yapmamış, ben de yapmıyorum. Biz işimize bakalım.”

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CHP’nin listesine ilişkin birlikte yolculuk ettiği, listede olmayan milletvekillerinden Mustafa Balbay’ı gösteren İnce, “Balbay listede var mı? Yok, Çalışmada var mı? Var. 57 kişi listede yok ama çalışmada var. Bizim derdimiz cumhurbaşkanlığını almak. Listeleri genel merkez yapıyor. Bakanlar Kurulu’nu da ben yapıyorum’’ dedi.

CHP adayı, “Elinizde yeni anket var mı?” sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Şu anda yüzde 30’un üzerindeyiz. İlk turda kafa kafaya sonuçla biteceğini düşünüyorum. İkinci tura kalmayacak. Destek korkunç, bir günde 3 milyon oldu. Yaşar Tüzün bakıyor, o yetkili.”

İnce, CHP’de başlayan ‘aday listesi’ tartışmaları için yaptığı ilk açıklamada “Hepsi bizim arkadaşımız, fark etmez. Bunlara takılmayın” demişti.

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Sekiz maddede #İncepopülizm

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