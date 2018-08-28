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Yaramazlara biraz batar!

İnce sökemedi, Erdoğan takacak: Terfi eden İsmail Metin Temel’e apolet töreni

 

CHP’nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin “Apoletlerini sökeceğim” dediği Korgeneral İsmail Metin Temel’in, terfi ile gelen yeni rütbelerini bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın takacağı iddia edildi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı

24 Haziran’daki seçimler öncesinde Malatya’daki mitinge katılan ve Erdoğan’ın İnce’yi eleştiren konuşmasını alkışlayan Temel’in siyasal tarafsızlığı tartışma yaratmıştı. Görüntülerin kamuoyuna yansımasından sonra İnce, “Onun apoletlerini sökeceğim” çıkışında bulunmuş, “Bir general öyle bir şey yapamaz. Yaptırmayacağım. Göreceksiniz, 30 Ağustos’ta onu emekli edeceğiz” demişti.

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Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Süper Haber internet sitesi, Temel’in yeni rütbelerini Erdoğan’ın takacağını iddia etti. Haberde, 2 Ağustos’taki Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) korgenerallikten orgeneralliğe terfi eden Temel’in yeni rütbelerini yarın gerçekleştirilecek törenle bizzat Erdoğan takacak.

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