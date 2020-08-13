İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’

Türkiye, ‘adaların kıta sahanlıkları; dolayısıyla Münhasır Ekonomi Bölge (MEB) alanları hakkına sahip olmadığında’ ısrar ederken; Yunanistan ‘her bir adanın kendi kıta sahanlıkları; dolayısıyla MEB alanları hakkına sahip olduğunda’ ısrar ediyor.