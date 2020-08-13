İnce’den ‘Bin Günde Memleket Hareketi’

Muharrem İnce, 4 Eylül’de Sivas’tan ‘Bin Günde Memleket Hareketi’ başlatacağını açıkladı.
Bir süredir yeni parti kuracağına dair spekülasyon yapılan CHP’li Muharrem İnce Ankara’da basın toplantısı düzenledi.
İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Ekonomideki başarıyı buzdolabı satışına bağlayan bir cumhurbaşkanı var. Oysa buzdolabının içindekiler önemli…
- Türkiye’yi bu hale lider partileri getirdi. Türkiye’nin hem iktidar hem de muhalefet sorunu vardır. Bu kötü gidişattan CHP de nasibini almıştır.
- CHP genel başkan kurultayda konuşmacıları dinlememiştir. Kurultay iradesini tanımayan bir genel başkanımız var.
- Bir siyasi parti ‘Ömrüm CHP’yle mücadeleyle geçti’ diyenlere değil kendi öz evlatlarına emanet edilmeli.
- Türkiye’nin sorununu ne tek adam iktidarı, ne tek adam muhalefeti çözebilir. Türkiye seçeneksiz değildir, Saray rejimine mahkum değildir.
- CHP’den ayrılsam bile partiyi kurtarmak için ayrılırım. Biz Türkiye’ye yeni bir seçenek sunuyoruz. Bugün başlattığım hareketin adı ‘Bin Günde Memleket Hareketi‘dir.
- Bu hareket gücünü, yönünü, finansmanını milletten alacak. Bu hareketi 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta başlatacağız.
Cumhurbaşkanlığı seçimi
- Seçim gecesi elimde bilgi yok. İkinci tura kalıp kalmadığımı öğrenemedim. Sabah oldu sonuçları aldım. YSK’ya yazdım CHP kaç sandıkta gözlemci göndermemiş? 13 bin sandıkta gözlemci yok. Dört milyon oy çöpe gitti. Erdoğan 1.5 milyon az oy alsaydı seçim ikinci tura kalacaktı. Bana neredeydin diye soranlardan özür diliyorum. Krizi yönetemedim ama bana veri vermediler.
‘Bu CHP iktidarı olmaz’
- CHP’nin iktidarı demek, CHP genel başkanının cumhurbaşkanı olmasıdır. Eğer Erdoğan’ın arkadaşlarından biri cumhurbaşkanı olacaksa, bu CHP iktidarı olmaz ki…
- Sayın genel başkanın cumhurbaşkanı olma iddiası yoksa, CHP iktidara yürüyor diyemeyiz.