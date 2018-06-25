İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum, 30 milyon oy için çalışacağım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Seçim sonuçlarını kabul ediyorum” dedi.

İnce partisinin genel merkezinde basın açıklaması yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek, “Bundan böyle AKP genel başkanı gibi değil, 81 milyonun cumhurbaşkanı gibi davranmalıdır” diyen İnce, “Ben olsaydım öyle yapacaktım” diye konuştu.

Hedefinin bir sonraki seçimde 30 milyon oy almak olduğunu dile getiren İnce, “15 milyon yurttaş bana oy verdi, hedef 30 milyon yapmak, bu kısa sürede yapılabilir, buna uğraşacağım” dedi.

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İnce’nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

‘Açıklanmayı bekleyen noktalar var’

“Bu seçim ilan edilme biçiminden, sonuçların açıklanmasına kadar her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Seçime kan bulaşmıştır. Suruç’ta ve Erzurum’da yaşananlar bu seçimi, kanun bulaştığı seçim olarak tarihe geçirmiştir.

Seçim sonuçlarına dönük elbette açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan’da ‘Hayır’ ve ‘Evet’ bloku olarak bir şekillenme ortaya çıkmıştı. Bu seçimde ‘Hayır’ blokunun, 16 Nisan’ın gerisinde bir oy alması açıklanmaya muhtaçtır. Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda usulsüzlükler yaşandıklarını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla mücadele ettiler.

‘Mücadelemi sürdüreceğim’

Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. Türkiye 143 yıldır sürdürdüğü parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya ne yazık ki devam edecektir. Biz mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık her üç vatandaşımızdan birinin onayını almış biri olarak, tüm vatandaşlarımın takdirini kazanma mücadelemi sürdüreceğim.

Bize düşen söylediklerimizin takipçisi olmak ve seçimde birlikte yaşadığımız heyecanı, inancı büyüyerek devam ettirmektir. Türkiye, Tayyip Erdoğan ve kadrolarıyla, yönetim anlayışıyla içinde bulunduğumuz koşullarda yaşamını sürdüremez. Kendileri sorunlarımızın nedenleridirler. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar yaşayacağımız süreci çok iyi değerlendirmeliyiz. Halkımızla buluşmaya devam etmeliyiz.

‘Bize düşen yanlışları düzeltmek’

Beni aday yapan partime ve tüm seçmenlerimize dönük çıkaracağımız sayısız dersler mevcuttur. Yapılan her şey eksiklikler içerebilir. O halde eksikliklerimizi tamamlamak zorundayız. Yapılan her şeyde yanlışlar bulunabilir. O halde bize düşen yanlışlarımızı düzeltmek olmalıdır.

Birbirimize güvendiğimizde çok şeyler başardığımızı ve çok şeyler yapabileceğimizi bu seçim göstermiştir. Geleceğimizi kazanmak için herkesle birlikte olmaya aynı kaygılarda, beklentilerde buluşmaya devam etmeliyiz. Benim gündemim Türkiye’dir. Hepimizin gündemi Türkiye olmaya devam etmelidir. 15 milyon insan bana güvenip oy vermiştir. 50 günlük kampanya yerine, 500 günlük 5 bin günlük kampanyayla devam edeceğiz. Sizlerin güveni olduğu sürece ben bu mücadeleyi sürdüreceğim.

‘Herkese teşekkür ediyorum’

Bayraklarımızı asan gençlerimize, broşürlerimizi dağıtan kadınlarımıza, bizleri izleyen basın mensuplarına, güvenlik güçlerine, o esnada çocuğunu uyuturken seçim şarkımızla çocuğunu uyandırdığımız annelere, görüntü gürültü kirliliği verdiklerimize hepsine teşekkür ediyorum. Onlardan özür diliyorum. Aynı inançla bugünden itibaren çalışmaya devam edeceğimizi bütün milletimize bildiriyorum.”

’41 yıl sonra yüzde 30 barajını geçmişiz’

Muharrem İnce “15 Milyon kişi size oy verdi, bürlükte yürümeye devam edecek misiniz?” şeklindeki soruya da şu yanıtı verdi: “Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Yürümeye devam edeceğim. Siyaset uzun vadeli, uzun nefesli bir iştir. Ben dün akşam kesinleşmesini istedim, korktuğumdan değil. İhtimal dahilindeydi 50’nin altına düşmesi, bunu görmek istedim. Bakın size bir şey söyleyeyim, diğer muhalefet parti üyeleri çok düşük oy aldı. Zaten biraz yüksek alsaydı, zaten seçim ikinci turdaydı. Utanırım ben böyle şeyleri söylemeye, 8-9 puan fazla oy almışız. 77’den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim, ama diğer muhalefet partileri de 10’un üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım.”

İnce’nin açıklamalarının ardından soru-cevap kısmına geçildi.

CHP genel başkanlığına aday mısınız?

“Parti için konuları tartışmayacağım sizlerle. İstediğiniz kadar sorun ben cevap vermeyeceğim. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl vekillik yaptım zaten. Siyasi kadrolarda bulunmuş bir insan onun yolunu bulacaktır.”

Neden dün gece açıklama yapmadınız?

“Orada bir hatam oldu, onu kabul edeyim. Ben İsmail Küçükkaya’ya arkadaşça mesaj attım. Onun haber yapacağını tahmin etmedim. Benim gibi deneyimli siyasetçinin bunu yapmaması gerekirdi. Vatandaşlarımızın bunu bir tweetle öğrenmemesi gerekirdi. Onu haber yapacağını düşünmediğim için, demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekiyormuş. Hata benim, bir hata yaptım o konuda. Özür diliyorum o konu için.

Ben çıkacaktım medyanın karşısına. Hatta 5’e 10 kala YSK’nın önüne gittim, takip ediyordum olayı. Fakat şu da bir gerçek, oy çalmışlar mıdır? Evet çalmışlardır. Doğrudur, 10 milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Seçimin sonucunu da kabul ediyorum.”

Devam edecek misiniz?

“Onlar benimle birlikte yürüdüğü sürece ben varım. Yürümeye devam edeceğim. Siyaset uzun vadeli, uzun nefesli bir iştir. Ben dün akşam kesinleşmesini istedim, korktuğumdan değil. İhtimal dahilindeydi 50’nin altına düşmesi, bunu görmek istedim. Bakın size bir şey söyleyeyim, diğer muhalefet parti üyeleri çok düşük oy aldı. Zaten biraz yüksek alsaydı, zaten seçim ikinci turdaydı. Utanırım ben böyle şeyleri söylemeye, 8-9 puan fazla oy almışız. 77’den bu yana 41 yıl sonra 30 barajını geçmişiz. Bunu ben söylemeyeyim, ama diğer muhalefet partileri de 10’un üzerinde bir oy alsalardı seçim ikinci turdaydı zaten. Onun için bunu başarabiliriz diyorum. 30 barajını yıktık, 50 barajını da yıkacağız. Bana derlerse yürü önümüzden, ben yürümeye hazırım.

Türkiye’nin bu gidişattan dışarı çıkması lazım. Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin nasıl daraldığını göreceğiz. Buradan bir parti, dar bir kadro, bu anlayışla çıkmamız mümkün değildir. buradan çıkışın yolu, sandıkları incelediğinizde illere baktığınızda bütün kesimlerden oy almışız. Kim geliyorsa aklınıza. Türkiye’de siyasi yelpazede kim varsa hepsinin oyu yansımış bizim oyumuza. CHP’lilerin full oyu var, Ülkücüler var, HDP’liler var, AK Partililer var, İYİ Partililer var. Bunu büyütmemiz lazım. ‘Hepimizin cumhurbaşkanı’nın doğru bir slogan olduğunu bir kez daha gördüm.”

Diğer adaylarla görüştünüz mü?

“Görüşmedim henüz ama görüşeceğim.

Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz yenilmişsinizdir. ‘Bunu kabul etmiyorum, sokaklara çıkalım’ bu demokrasi değil ki. Açık ara bir durum var, bu demokrasiye saygısızlıktır. Ben o noktada değilim. Galip gelmiştir, yapılacak bir şey yoktur. Galip geldiğinde kutlayamıyorsan yarışa girmeyeceksin.

Bir, Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül kavga etsin bizim oyumuz artsın, ben bu mantıkta değilim. İki, kaybettim onu kutlamayayım çamur atayım. Bu mantıkta da değilim. Ben gereğini yaparım. Kazanmak için iyi bir hazırlık yapmanız lazım. O hazırlığı yeniden yapacağız. 50 günlük bir kampanyada 41 yıllık 30 barajını aştık. 500 günlük kampanyada neler yapabiliriz.”

Neden kaybettiniz?

“İlk turda hedefim 35’ti. CHP’nin 25 bandı vardı. CHP de bu 25’i aşamıyor, hedef 35’ti. 35’i aşarsak, ikinci turda bu seçimi alırım diyordum. Buna yaklaştık fakat ben İYİ Parti ve HDP’nin de 12 bandında oy alacağını düşünüyordum. Saadet Partisi’ni 3 görüyordum. 12, 12 24. 3 daha 27. Geriye diyordum 73 kalır. Bu 73’ü paylaşırız diyordum. 33-40 diyordum. İkinci turda da muhalefetle bir araya gelerek seçimi alacağız diyordum. Bugün olsa yine aynı şeyi düşünüyorum.

Fakat diğer muhalefet partileri tahminlerimin çok altında aldılar. Biz de 35’e gelemedik ama psikolojik sınırı aştık. Umduğum gibi olmadı ne yazık ki. Erdoğan’ı ziyaret edebilirim. Herkesi ziyaret edebilirim.”