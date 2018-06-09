İnce ‘seçilirse’: İki yıl yetkilerimi kullanacağım, üç-dört yardımcım olacak

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gündeme dair değerlendirmelerde bulunuyor.

İnce, NTV’deki ‘Liderlerle Seçim Özel’ adlı programda soruları yanıtlıyor.

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“* Seçim gününe kadar 106 miting yapmış olacağız.

* Toplumun huzur, barış ve gülümsemeye ihtiyacı var. Mizah yoksa siyaset hoyrat olur. 16 yıldır Erdoğan milleti çok gerdi, toplumun huzura ihtiyacı var. Ben çocuklara hayal kurdurmak istiyorum. Uzay üssünde olmayı hayal etmelerini istiyorum.

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* (Mitinglerinde video vs. hazırlayanlar) 12 genç var, bunlar zeki çocuklar. Bunlar videoları hazırlıyorlar. Kendilerine taktıkları bir ad var; 10’uncu kat. Arkamda müthiş bir kadro var. Muharrem İnce çıkıyor, eğitim anlatıyor, dış politika anlatıyor ama arkada müthiş birikimli bir kadro var. Prompter falan kullanmıyorum, not alıyorum.

Kandil’e olası operasyon

* (Kandil operasyonu) Diyelim ki operasyon olacak, davulla zurnayla operasyon olur mu? ‘Biz geliyoruz kaçın’ demektir. Erdoğan’ın derdi Kandil değil, seçim. Oy devşirme hesabı var. Bu, devlet adamlığı değildir. Seçimde iki tane fazla oy alacaksın diye orduyu yıpratma. Erdoğan’ı bu konuda ciddiyete davet ediyorum.

Gülen’in iadesi

* (Gülen’in iadesi) ‘Ben Fethullah Gülen’i usulüne uygun istemedi’ dedim. ‘İstedik’ dediler. ‘Muharrem İnce gelsin, dosyaları ona açalım’ dediler. Arkadaşlarım ’85 klasör dediklerine bakmayın’ dediler, ’27 klasör var’ dediler. İade talebiyle ilgili yedi dosya var, bunların dördü 15 Temmuz öncesindeki olaylarla ilgili. Fethullah Gülen’in iade talebi bakanlığa gelmiş, bakanlık niye altı ay bekletmiş? Bu kararı kim vermiş? Polis meslek yüksek okullarının çalınma 8 Haziran 2015’te hazırlanmış, yedi ay sonra verilmiş, neden? ‘Bazı belgeleri elden verdik’ diyorlar. Bunları görmek istedik bunları da göstermediler. Bazı dosyalarda suç tarihi 2011’den başlıyor. Erdoğan’a göre milat kaçtı? 17-25 Aralık 2013. Suç tarihini 2011 derseniz inandırıcı olur musunuz? ABD vermek istemiyor, Erdoğan almak istemiyor. Darbe girişimi olmasaydı Fethullah Gülen korunuyordu. ABD kesin delil istiyor. Darbeyi enişteden öğrenmişsin. ‘Soruları çalanlarla Fethullah Gülen arasında kesin delil ortaya koy’ diyor ABD. Bunu koyamamışsın.

Terörle mücadele

* Erdoğan kandırılabilir ama ben kandırılmam. FETÖ’yü temizlesek AKP’nin yarısı gider. Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. Türkiye Cumhuriyeti’ne birlikte ihanet ettiler. Büyüten onlar. 17 üniversite açtılar, 16’sı bunların döneminde. Harp Akademileri’ni kapadılar. Sen kendine daha yaver seçememişsin. Daha ne konuşuyorsun. FETÖ, IŞİD, PKK… Her türlü terörle mücadeleyi en kararlı şekilde sürdüreceğiz.

* Askerin başına çuval geçirildiğinde ‘Ne notası müzik notası mı’ dedin. Sen askeri ne zaman bu kadar sevdin Erdoğan? Erdoğan benim rakibim. Öbürünü alkışlayacaksın beni yuhalama anlamına gelir. Askerin morali var da siyasetçinin morali ne olacak? Asker de benim moralimi düşünecek. Paşa alkış yapacaksa Erdoğan’a çıkaracak üniformasını öyle gelecek.

NTV’yi eleştirdi

* (İkinci turda ne olacak sorusu) Erdoğan’ın 16 mitingini baştan sona vermişsiniz, benim 77 mitingimin hiçbirini baştan sona vermemişsiniz. Sizin ikinci turda tutumunuz nasıl olacak? İlk turdaki gibi mi olacak… Başlarken ikinci tur diye başladım. 36 gün sonra dedim ki ‘Birinci turda kazanacağım.’ Ben birinci turda kazanma üzerine strateji kuruyorum.

‘Kendisi bıldırcın yiyor, millete GDO’lu yiyecek yediriyorsun’

* Ben hep uzlaşma kültüründen bahsediyorum. AKP’li vekillerden de destek alacağıma inanıyorum. Erdoğan kazanırsa ülkenin geleceğinden korkuyorum. Benim adaylığımla birlikte umut olduğunu görüyorum. Ben bir günde doların düşeceğine inanıyorum. Millet kemer sıkmayacak, devlet kemer sıkacak. 901 milyon lira devlet kira ödedi. Ev sahibi iken kiracı oldu. İşsizlik gençlerde yüzde 20’lere çıkmış. Böyle bir ortamdan nasıl çıkacağız? Bir devlet de bir insana benzer. Bir organ fazla büyür diğerleri küçülürse ucube ortaya çıkar. Tarım büyürken sanayi de büyüyecek. Topyekun bir kalkınma olması lazım.

* Önce zihniyet değişmesi lazım. Saray’ın yıkılması derken gerçekten yıkmaktan bahsetmiyorum. ‘Biraz ciddi ol’ diyorum Erdoğan’a. O kadar para ödenmiş neden yıkayım? O ‘Saray düzenini yıkarım’ demek. Kendisi bıldırcın yiyor, millete GDO’lu yiyecek yediriyorsun. Özgür ve konuşan bir Türkiye yaratacağız.

‘Bu vaatle yüzde 1 almaması lazım’

* Her mahallede kreş açacağız, çocuk kreşe anne işe. Kadın ve gençler hayata katılacaklar. Atıl olan değerlerimiz var. Sanayimiz, tarım alanlarımız gençlerimiz… İnsanlarımızı ruh lazım. Ben bazen aklımızla dalga geçtiğini düşünüyorum. Demek ki iş bulamayan gençlere çözümü yok. Bu vaatte bulunan birinin yüzde 1 oy almaması lazım.

* İki yıllık restorasyon süresince tüm yetkilerimi kullanacağım. Kabinde 20-25 bakan olacak. Dörtten fazla yardımcı düşünmüyoruz. Üç ya da dört.

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